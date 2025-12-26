Baltijas balss logotype
Харри Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч-2026» по версии портала Goal

Спорт
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Харри Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч-2026» по версии портала Goal

Портал Goal.com представил топ-10 фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» следующего года.

Первое место занял форвард «Баварии» Харри Кейн.

**Десятка выглядит следующим образом: **

1.Гарри Кейн («Бавария»).

2.Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3.Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)

4.Ламин Ямаль («Барселона»)

5.Деклан Райс («Арсенал»)

6.Витинья (ПСЖ)

7.Майкл Олисе («Бавария»)

8.Луис Диас («Бавария»)

9.Лионель Месси («Интер Майами»)

10.Ашраф Хакими (ПСЖ)

В текущем сезоне Харри Кейн отметился 15 голами и тремя ассистами в 19 встречах Бундеслиги.

Читайте нас также:
#футбол #спорт #Бавария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

