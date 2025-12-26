Портал Goal.com представил топ-10 фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» следующего года.
Первое место занял форвард «Баварии» Харри Кейн.
**Десятка выглядит следующим образом: **
1.Гарри Кейн («Бавария»).
2.Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
3.Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)
4.Ламин Ямаль («Барселона»)
5.Деклан Райс («Арсенал»)
6.Витинья (ПСЖ)
7.Майкл Олисе («Бавария»)
8.Луис Диас («Бавария»)
9.Лионель Месси («Интер Майами»)
10.Ашраф Хакими (ПСЖ)
В текущем сезоне Харри Кейн отметился 15 голами и тремя ассистами в 19 встречах Бундеслиги.
Оставить комментарий