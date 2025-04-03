Сегодня пленарное заседание "затянулось" на несколько часов. Причина - вспыхнувшие дискуссии по законопроекту, который предполагает выход Латвии из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Против "масштабного минирования границы" выступили депутаты фракций "Стабильности!" и "Латвия на первом месте".

«Когда я спрашивал у представителя минобороны, как они собираются обложить минами границу длиной в 400 километров и когда — сейчас или только в момент нападения, - то он сказал, что они еще это не оценивали. На вопрос, будут ли военные делать это своевременно, я тоже не получил ответа...» - сокрушался А. Росликов. Парламентарий опасается, что использование противопехотных мин вблизи границы может привести к трагедии — пострадают мирные жители.

В свою очередь, представитель другой оппозиционной фракции - «Латвия на первом месте», - Эдмундс Зивтиньш отметил, что даже Украина, которая находится в состоянии реальной войны, не вышла из Оттавской конвенции. По мнению депутата, есть другие, более эффективные, способы защиты Латвии от неприятеля — например, при помощи управляемых мин, то есть тех, действие которых можно контролировать.

Своим коллегам оппонировал депутат от правой оппозиции Юрис Вилюмс (Объединенный список), который заявил, что нужно открыто признать — Россия сегодня не просто возможный противник, а враг. Его однопартиец Эдвардс Смилтенс пояснил, что коллега Росликов не получил ответы на свои вопросы по очень простой причине: планы обороны являются секретными, чтобы о них, что логично, не узнал бы враг. Но совершенно очевидно, что никто в мирное время не будет минировать территорию, которую используют мирные жители. «Я думаю, что многие люди психологически не в состоянии принять тот факт, что граница между Латвией и Россией будет становиться все более закрытой, все более укрепленной, этим людям тяжело принять тот факт, что совсем скоро это будут совершенно два разных мира — там (на границе — прим.авт.) будет бетонный забор, мины, камеры и эта большая дружба между Россией и странами Балтии закончится на совсем», - заявил парламентарий.

Как и следовало ожидать, после почти трехчасовых дебатов большинство парламентариев одобрили законопроект в первом чтении, придав ему срочность. Это значит, что еще через неделю законопроект будет принят уже в окончательном чтении.