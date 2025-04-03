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И на границе будут мины и бетонный забор... Депутаты провели многочасовые дискуссии по выходу из конвенции 4 828

Политика
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Сейм концептуально поддержал отказ от запрета на использование противопехотных мин.

Сегодня пленарное заседание "затянулось" на несколько часов. Причина - вспыхнувшие дискуссии по законопроекту, который предполагает выход Латвии из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Против "масштабного минирования границы" выступили депутаты фракций "Стабильности!" и "Латвия на первом месте".

«Когда я спрашивал у представителя минобороны, как они собираются обложить минами границу длиной в 400 километров и когда — сейчас или только в момент нападения, - то он сказал, что они еще это не оценивали. На вопрос, будут ли военные делать это своевременно, я тоже не получил ответа...» - сокрушался А. Росликов. Парламентарий опасается, что использование противопехотных мин вблизи границы может привести к трагедии — пострадают мирные жители.

В свою очередь, представитель другой оппозиционной фракции - «Латвия на первом месте», - Эдмундс Зивтиньш отметил, что даже Украина, которая находится в состоянии реальной войны, не вышла из Оттавской конвенции. По мнению депутата, есть другие, более эффективные, способы защиты Латвии от неприятеля — например, при помощи управляемых мин, то есть тех, действие которых можно контролировать.

Своим коллегам оппонировал депутат от правой оппозиции Юрис Вилюмс (Объединенный список), который заявил, что нужно открыто признать — Россия сегодня не просто возможный противник, а враг. Его однопартиец Эдвардс Смилтенс пояснил, что коллега Росликов не получил ответы на свои вопросы по очень простой причине: планы обороны являются секретными, чтобы о них, что логично, не узнал бы враг. Но совершенно очевидно, что никто в мирное время не будет минировать территорию, которую используют мирные жители. «Я думаю, что многие люди психологически не в состоянии принять тот факт, что граница между Латвией и Россией будет становиться все более закрытой, все более укрепленной, этим людям тяжело принять тот факт, что совсем скоро это будут совершенно два разных мира — там (на границе — прим.авт.) будет бетонный забор, мины, камеры и эта большая дружба между Россией и странами Балтии закончится на совсем», - заявил парламентарий.

Как и следовало ожидать, после почти трехчасовых дебатов большинство парламентариев одобрили законопроект в первом чтении, придав ему срочность. Это значит, что еще через неделю законопроект будет принят уже в окончательном чтении.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(4)
  • AB
    Anna Belova
    4-го апреля

    Люди хотят мира…не создавайте войны

    5
    2
  • 3-го апреля

    как мы видим сейчас актуально воевать с помощью дронов, и как нас спасут мины и забор от дронов? очередной распил? вам самим не надоело ?

    8
    2
  • Д
    Дед
    3-го апреля

    Ох, и наворуют! Представляю, сколько бабок из бюджета напилят под завесой страшной военной тайны!

    17
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го апреля

    Внешние границы ЕС становятся все более закрыты и Евросоюз все больше и больше напоминает тюрьму или же концлагерь. Бетонный забор, колючая проволока, противопехотные мины и постоянная ложь в СМИ.

    22
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