Больные пенсионеры разрушили теорию Минздрава Латвии о пользе аптечной реформы

В чем суть?

Эта модель была введена с 1 января. Цель, которую декларировал глава Министерства здравоохранения Хосам Абу Мери, была весьма многообещающей и амбициозной. В рамках реформы предусматривалось, в частности:

введение фиксированной наценки из расчета на одну упаковку для аптек и оптовиков;

чтобы цена, установленная любым производителем для реализации в Латвии, не превышала цену аналогичного препарата, реализуемого в Литве и Эстонии;

введение платы за услуги фармацевта (т. н. платы за «обслуживание чека» – 0,75 евро для клиента).

К слову, последняя позиция вызвала возмущение населения – вплоть до инициативы по сбору подписей за отмену данной платы, поскольку людям было категорически непонятно, с чего это обычные действия фармацевта – то есть выдача лекарства по рецепту – вдруг оказались возведены в ранг отдельной платной услуги.

Глазами Минздрава

Дав реформе немного устаканиться, Минздрав подвел итоги первого сезона, решив поделиться ими с общественностью. Государственный секретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлене сообщила, что с тех пор, как правительство утвердило новую наценку на лекарства, команда Минздрава ведет мониторинг ситуации на рынке лекарств: отслеживает цены, доступность, отзывы населения и т. д.

На пресс-конференции были также приведены цифры, доказывающие, что благодаря реформе рецептурные лекарства стали более дешевыми, а значит, и доступными. Так, по данным Минздрава:

положительные изменения коснулись примерно 75% жителей, у которых расходы на рецептурные препараты снизились в среднем на 13 евро;

сравнение прошлогодних и нынешних цен на 50 наиболее распространенных рецептурных препаратов дает основание для вывода, что снижение цен на конкретные лекарства составляет в среднем 13% – с 10,00 евро в прошлом году до 8,70 евро в 2025 году;

согласно статистическим данным, цены производителей 93% рецептурных препаратов остались на уровне прошлого года или были снижены, и это в сочетании с понижением наценки для оптовиков и аптек дало возможность конечному потребителю, то есть жителям, платить за лекарства меньше, чем в предыдущем году.

Что касается вопроса, за что же, в конце концов, люди платят дополнительно по 0,75 евро за каждое рецептурное лекарство, министр Хосам Абу Мери пояснил, что фармацевт не просто выдает тот или иной препарат, но часто и консультирует – как принимать медикамент, какими могут быть побочные эффекты и т. д. За это покупатели и платят.

Глас народа

Ни в коем случае не подвергая сомнению ни цифры, озвученные Минздравом, мы тем не менее не можем не считаться с тем, что рассказывают нам наши читатели. Ниже приводим рассказ одного из них – о том, что он обрел и что потерял в результате реформы.

«Мы с супругой пенсионеры, 4 года и 2 месяца она – лежачая больная. Сколько за это время пришлось покупать медикаментов, – на эти деньги можно было бы, наверное, целый дворец купить! Но да ладно, не надо дворцов – было бы близкому человеку легче...

Как-то, уже в этом году, для нее выписали 15 медикаментов. Я пошел в аптеку, и что я там увидел?

Одни капли для глаз, которые мне нужно использовать на постоянной основе, подешевели на 5 евроцентов: раньше стоили 5,31 евро, а стали 5,26. Другие капли – жене, которые стоили 10,81 евро, так и остались по той же цене, что и в прошлом году.

Памперсы, которые необходимы моей жене постоянно, подешевели на 50 евроцентов. Но экономии не получилось – поскольку я «отоварил» только три рецепта, купив только то, что уже подходило к концу, за так называемые услуги фармацевта я заплатил 2,25 евро (0,75 х 3).

Более того: раньше, когда я брал три медикамента, аптека давала мне как пенсионеру скидку в размере 20%. Сейчас сказали, что скидку больше предоставить не смогут.

То есть что получается на выходе? Стоимость лекарств – по крайней мере, тех, которые нужны мне и моей жене (про другие судить не берусь) – снизили на какие-то жалкие копейки, но при этом я, во-первых, оказался лишен 20% скидки, а во-вторых, вынужден за каждый рецепт отдавать по 0,75 евро. Если бы я выкупил все 15 выписанных лекарств, то сверх основной суммы (не маленькой, кстати!) с меня взяли бы 11,25. Низкий поклон нашим властям за эти «замечательные» реформы!

Я не понимаю, да и, наверное, никто не понимает – разве что только чиновники, которые это придумали, – за что с нас берут эти дополнительные 0,75 евро за каждое рецептурное лекарство?! Ведь фармацевт дополнительно не делает ничего по сравнению с тем, что делал в прошлые годы – просто выдает то, что выписал врач! Никаких консультаций – по крайней мере, в моем случае, мне не было предоставлено, да мне это и не было нужно: всю информацию я получил у семейного врача. Фармацевт просто посмотрела в компьютер, подошла к стеллажу и выдала. И все!

При этом, насколько я понимаю, 0,75 евро аптека получает с пациента и столько же еще с государства. Так лучше бы Минздрав эти деньги непонятно за что пустил бы на сокращение очередей к врачам-специалистам!

Также непонятно, почему одни и те же товары – например, санитарно-гигиенического назначения (памперсы для взрослых, одноразовые простыни и т. д.) в обычных супермаркетах стоят дешевле, чем в аптеках. У аптек поставщики более дорогие? Или причина в каком-то особенном налогообложении аптек? Или причина в чем-то другом?

Возможно, кто-то после введения минздравовской реформы и получил какую-то экономию, но, к сожалению, мы – семья двух пенсионеров, один из которых лежачий инвалид, – никакой экономии не почувствовали. А с введением дополнительной платы 0,75 евро за каждый рецепт и лишения 20% скидки наши расходы только возросли…»

Вопросы остаются

Ситуация, о которой рассказал читатель, как-то не слишком вяжется с той оптимистической оценкой, которую дал своей реформе Минздрав. Но, может быть, эта ситуация – исключение? И остальные наши читатели уже почувствовали благотворное воздействие реформы на свои кошельки?

**Похоже, что наши пенсионеры владеют ситуацией лучше, чем министр-эмигрант Хосам Абу Мери. **

В ходе независимого (не оплаченного государством) опроса портала bb.lv свое мнение высказали более 1,5 тысяч респондентов. Они ответили на вопрос: «Что происходит с ценами в аптеках?».

Так вот, лишь 1 (!) процент опрошенных отметил, что цены снизились (наверное, это голосовали чиновники из Минздрава).

2 процента - считают, что цены не изменились.

14 процентов – счастливчики, они не покупают лекарства и не знают, что происходит с ценами.

И, наконец, убедительное большинство – 83 процента – констатировали, что цены в аптеках выросли.

Кстати, голосование продолжается. Оценить цены в аптеках ЛР можно ЗДЕСЬ