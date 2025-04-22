Рекорд! Госдолг Латвии достиг 46,8% от ВВП

По данным статистической службы Eurostat, в четвертом квартале 2024 года государственный долг латвийского правительства достиг 18,8 млрд евро, или 46,8% от ВВП.

Для сравнения — долг Эстонии в годовом исчислении и составил 23,6%. Эстония вновь стала страной с самым низким долгом уже второй квартал подряд.

В последнем квартале прошлого года дефицит госсектора Литвы достиг 29,97 млрд евро и составил 38,2% валового внутреннего продукта страны – этот показатель оказался ниже среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС). По данным Евростата, Литва вошла в шестерку стран с самым низким соответствующим показателем.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Eurostat, если в первой половине прошлого года Болгария была страной ЕC с самым низким государственным долгом, то Эстония вновь стала страной с самым низким долгом уже второй квартал подряд. Самый низкий уровень государственного долга наблюдался в Эстонии — 23,6% ВВП, далее следуют Болгария — 24,1%, Люксембург — 26,3%, Дания — 31,1%, Швеция — 33,5% и Литва — 38,2%. Cамые высокие долги

В конце четвертого квартала Греция по-прежнему имела самую высокую долговую нагрузку — 153,6% ВВП.

За ней следуют Италия — 135,3%, Франция — 113%, Бельгия — 104,7% и Испания — 101,8%.