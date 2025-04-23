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Никто не покупает: начальную цену Бервирцавской усадьбы снизили уже на 60% 2 958

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Никто не покупает: начальную цену Бервирцавской усадьбы снизили уже на 60%
ФОТО: пресс-фото

Учитывая повторно неудавшийся электронный аукцион, самоуправление Елгавского края проведёт третий аукцион дома управляющего Бервирцавской усадьбы, снизив начальную цену до 5600 евро, решила дума края, пишет ЛЕТА.

Таким образом, начальная цена третьего аукциона недвижимого имущества на улице Кастаню 2 в Бервирцаве будет на 60% ниже первоначально установленной стоимости объекта.

Первый аукцион состоялся осенью 2024 года с начальной ценой 14 000 евро, второй — уже в этом году, с пониженной стартовой ценой в 11 200 евро. Оба аукциона завершились безрезультатно, так как не было подано ни одной заявки.

Согласно закону об отчуждении имущества публичных лиц, если второй аукцион завершается безрезультатно, самоуправление вправе провести третий аукцион, снизив начальную цену до 60%.

Ранее сообщалось, что недвижимое имущество по адресу улица Кастаню 2 в Бервирцаве, Сесавская волость, состоит из земельного участка площадью 0,2472 гектара и здания площадью 701,1 квадратного метра.

Дом управляющего Бервирцавской усадьбы является старейшим деревянным домом управляющего в Латвии и одним из старейших деревянных зданий в Балтии. По мнению исследователей, жилой дом усадьбы был построен в конце XVII века.

В здании сохранились уникальные расписные потолочные балки конца XVII и первой половины XVIII века, подобных которым до сих пор не обнаружено ни в одном другом здании усадеб в Латвии. Здание находится в плохом техническом состоянии.

Недвижимость входит в состав архитектурного памятника регионального значения "Дом управляющего и парк Бервирцавской усадьбы".

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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го апреля

    Русским эта развалюха и даром не нужна, а вот почему латыши не проявляют национально - патриотического рвения в приобретении - вот это не совсем понятно, тем более за такую смешную цену? Зарплата депутата СЭЙМа - 19 000 евро, а тут всего каких то 5 600!

    14
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го апреля

    Из исторических источников, Бервирцавский был отъявленный русофоб, поэтому здание лучше передать русофобскому обществу, пусть там живут в уединении.

    19
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