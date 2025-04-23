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Надо ли гражданам США и Израиля докладывать спецслужбам Латвии о своих воинских званиях? 5 1213

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Надо ли гражданам США и Израиля докладывать спецслужбам Латвии о своих воинских званиях?
ФОТО: LETA

«Недавно узнал, что граждане третьих стран, которые не имеют выданной в Латвии визы или вида на жительство, с сентября этого года будут обязаны за 48 часов до въезда в Латвию указать цель путешествия, планируемое время пребывания, место, маршрут поездки и контактную информацию.

Помимо этого надо будет предоставлять информацию о выборных должностях, если их занимает сам въезжающий или его близкие, баллотировался/баллотируется ли он на выборах в своей стране, имеет ли/имел ли в своей стране статус государственного или муниципального должностного лица, служил/служит ли в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, службе внутренних дел, юстиции или иностранных дел (в том числе дипломатической службе).

Если такая информация не будет предоставлена или предоставленная информация окажется недостоверной, человек может быть оштрафован на сумму до 2000 евро.

Мой вопрос: у меня родственники живут в Канаде, Австралии, США, Израиле и других «третьих странах», которые далеко от Латвии и вообще не представляют для нашей страны какую-то угрозу. На них тоже будет распространяться это требование, если они захотят приехать к нам в гости в Латвию?»

Пресс-служба Министерства внутренних дел:

– В поправках четко определен круг лиц, на которых распространяются новые правила. А именно, обязанность предоставлять определенную информацию будет распространяться на тех иностранцев, которые не являются гражданами государств-членов Европейского союза, Организации Североатлантического договора (НАТО), Организации экономического сотрудничества и развития, стран Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации или Федеративной Республики Бразилия, и не имеют визы или вида на жительство, выданных Латвийской Республикой.

Суть поправок заключается в том, чтобы обязать граждан третьих стран, не имеющих визы или вида на жительство, выданных в Латвии, предоставлять определенную информацию о себе перед въездом в Латвию, чтобы структуры государственной безопасности и правоохранительные органы могли использовать эти сведения для выявления и предотвращения рисков, исходящих от конкретных лиц.

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Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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(5)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го апреля

    Израильское расследование: педофилия, изнасилование и инцест как религиозные ритуалы realmaluta.livejournal.com/621360.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social&

    7
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го апреля

    Голубая Устрица -

    Британский премьер-пе де раст Стармер спалился со своим папиком-спонсором лордом-миллионером Вахидом Алли realmaluta.livejournal.com/621178.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social&

    11
    1
  • JL
    Janina LV
    23-го апреля

    А куда иностранцам сообщать и как они узнают, Латвия страна ЕС и Шенгенской зоны, где нет границ. Много граждан Израиля, США и той же Румынии, Испании имею двойное гражданство с странами бывшего СССР. Их это не касается?

    9
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го апреля

    А если гражданин из «первых стран», но русофоб, на них не распространяется новый закон?

    12
    1
  • С
    Сарказм
    Бесс Толковый
    23-го апреля

    Ну, главное, чтоб на путинофилов распространялся...

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