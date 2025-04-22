Ознакомившись с сообщением информатора, председатель Верховного суда (ВС) Айгар Струпишс инициировал проверку, чтобы установить, есть ли основания для увольнения генерального прокурора Юриса Стуканса.

Председатель ВС уполномочил провести проверку сенатора Айю Бранту из департамента уголовных дел.

Ожидается, что проверка может быть проведена к концу мая или началу июня. Процесс выдвижения кандидатур на пост следующего генерального прокурора приостановлен до завершения проверки.

Стуканс является одним из трех кандидатов на пост генерального прокурора. Совет юстиции первоначально планировал заслушать кандидатов на должность генерального прокурора в эту пятницу, 25 апреля.

В ВС поступило заявление, в котором утверждалось, что генеральный прокурор нарушил закон о прокуратуре и статью Уголовного закона о разглашении нераскрываемой информации, дал указания, противоречащие убеждениям надзирающего прокурора в уголовном процессе, и разгласил тайну следствия депутатам Сейма.

Самолеты Кариньша вернулись бумерангом

ЛТВ недавно сообщало, что в конце февраля поступило сообщение информатора в связи с действиями Стуканса в так называемом деле о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Как рассказали передаче несколько источников, в прокуратуре прошло несколько совещаний, на которых присутствовали следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), прокуроры разных уровней, в том числе и Стуканс.

На этих совещаниях обсуждалось, кому следует или нет предъявлять обвинения по этому делу, в том числе бывшему премьер-министру, руководителю его бюро и директору Государственной канцелярии.

Действия Стуканса на этих совещаниях стали предметом сообщения информатора о возможном злоупотреблении генпрокурора своими полномочиями.

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В свою очередь Стуканс в интервью TV3 заявил, что эта проверка стала для него неожиданностью. Однако на вопрос о том, будет ли он пытаться выяснить, в чём суть проверки, генеральный прокурор ответил, что не видит в этом необходимости — к тому же, скорее всего, он и не смог бы узнать больше, если процедура такой возможности не предусматривает.

На вопрос, считает ли он, что эта проверка повлияет на его дальнейшую профессиональную деятельность, Стукāнс ответил утвердительно: "Однозначно. Я думаю, что это сделано с определённым умыслом. Очевидно, что это атака лично на меня, тут даже других вариантов нет. Как ещё это трактовать?"