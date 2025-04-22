Традицию вручения сабель нужно сохранить и продолжать - глава НВС

Он подчеркнул, что много говорится о том, почему украинцам удаётся не проигрывать войну против России, и в этом процессе важную роль играет моральная сила армии. Она формируется через чувство принадлежности солдат к своему подразделению, к вооружённым силам. Пуданс отметил, что это чувство принадлежности у военных формируется через историю и традиции, которые играют важную роль в укреплении лояльности и уверенности в том, зачем даётся присяга своей стране.

«Сабля – это как подтверждение для офицеров о том, какое решение они приняли, чего достигли», – подчеркнул глава армии, напомнив, что эта традиция была восстановлена в 2018 году.

По мнению Пуданса, крайне важно сохранить и продолжать эту традицию.

При этом, как он указал, сумма средств, необходимых для обеспечения сабель, на самом деле намного меньше, чем озвучивалось ранее, поскольку фактически нужно приобретать только то количество сабель, которое соответствует числу выпускников-офицеров в конкретный год.

Как сообщалось, министр обороны Андрис Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель для офицеров, о чём он сообщил в своём посте в Twitter.

Спрудс подчеркнул, что офицерские традиции важны и заслуживают уважения, однако расходы необходимо тщательно пересматривать и сокращать, добавив, что на данный момент приоритетом должно быть укрепление боеспособности.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны в ближайшие годы планировало потратить в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооружённых сил (НВС).

Также в предыдущие годы уже были заключены контракты на сотни тысяч евро на поставку таких атрибутов, установило агентство LETA.

LETA убедилось, что согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками, в феврале этого года Государственный центр оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ) объявил открытый конкурс на закупку держателей для сабель. А в конце прошлого года в конкурсе на поставку кистей для сабель победила компания «Pils LVA» с контрактной ценой 41 999 евро.

В 2023 году в конкурсе ГЦОЛЗ на поставку офицерских сабель победила компания «Wilco» с контрактом на 110 501 евро. В 2022 году в аналогичном конкурсе победила фирма «Sils&Sons» с контрактом на 100 000 евро. В том же году «Wilco» получила право на поставку сабель по двум контрактам на сумму 148 749 и 495 867 евро соответственно. В 2020 году «Sils&Sons» победила в тендере на 100 000 евро.

В министерстве уточнили, что сабли были предназначены для действующих и будущих офицеров – выпускников Национальной академии обороны. Кроме того, в министерстве указали, что действующие правила Кабинета министров определяют состав форменного обмундирования офицера, который включает саблю, держатель для сабли и кисть.

Традиция вручения сабель была учреждена в 1920 году, и их вручает Президент Латвии.