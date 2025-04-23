Опубликована декларация министра Браже: сколько она заработала за год

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") в прошлом году вложила большую часть своих сбережений в сберегательные облигации, свидетельствует её декларация государственного должностного лица за 2024 год.

В 2023 году Браже задекларировала безналичные накопления в размере 143 017 евро, однако в прошлом году они сократились на 115 494 евро и составили 27 522 евро. В банке ING Belgium у министра иностранных дел хранится 12 281 евро, а в Swedbank – 15 241 евро.

В прошлом году Браже приобрела государственные сберегательные облигации Латвии на сумму 105 000 евро. Также министр иностранных дел погасила облигации на сумму 102 500 евро.

Заработная плата Браже в прошлом году составила 75 073 евро от Государственной канцелярии и 16 443 евро от Министерства иностранных дел. В качестве других доходов она задекларировала 291 евро от самоуправления Елгавского края. В виде компенсации от Министерства климата и энергетики она получила 3800 евро, а в виде процентов от Государственной казны – 4126 евро.

Браже принадлежит квартира в Риге и другая недвижимость в Энгурской волости, а также легковой автомобиль Fiat 500X 2021 года выпуска, пишет ЛЕТА.