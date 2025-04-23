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Опубликована декларация министра Браже: сколько она заработала за год 4 1466

Политика
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Опубликована декларация министра Браже: сколько она заработала за год
ФОТО: LETA

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") в прошлом году вложила большую часть своих сбережений в сберегательные облигации, свидетельствует её декларация государственного должностного лица за 2024 год.

В 2023 году Браже задекларировала безналичные накопления в размере 143 017 евро, однако в прошлом году они сократились на 115 494 евро и составили 27 522 евро. В банке ING Belgium у министра иностранных дел хранится 12 281 евро, а в Swedbank – 15 241 евро.

В прошлом году Браже приобрела государственные сберегательные облигации Латвии на сумму 105 000 евро. Также министр иностранных дел погасила облигации на сумму 102 500 евро.

Заработная плата Браже в прошлом году составила 75 073 евро от Государственной канцелярии и 16 443 евро от Министерства иностранных дел. В качестве других доходов она задекларировала 291 евро от самоуправления Елгавского края. В виде компенсации от Министерства климата и энергетики она получила 3800 евро, а в виде процентов от Государственной казны – 4126 евро.

Браже принадлежит квартира в Риге и другая недвижимость в Энгурской волости, а также легковой автомобиль Fiat 500X 2021 года выпуска, пишет ЛЕТА.

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#декларация о доходах #байба браже
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(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го апреля

    Назад её, в свинарник, на ту же должность, что раньше занимала. И эта должность - совсем не свинарка...

    37
    2
  • JB
    Janis Berzin
    23-го апреля

    100 тысяч евро свободного капитала туда -сюда, не считая полсотни-тысяч накоплений по банкам и недвижимости по стране. Живёт скундзе одной жизнью с трудовым народом и несомненно радеет, заботится о нём. Как и все министры-капиталисты-депутаты.

    52
    2
  • JL
    Janina LV
    23-го апреля

    Браже инвестирует в облигации, как в любовные письма: вложила, погасила, и снова вложила романтика финансового фронта. Как национал патриот деньги держит заграницей.

    46
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го апреля

    Ну и молодец! Человек умеет жить! Жизнь она одна, одни выбирают жизнь, чтобы жить и жрать, а другие жить и завидовать, тем кто любит жить и выбирать их выше себя, получая от этого наслаждение в жизни.

    8
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