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Спикер Сейма заработала 100 000 евро и подарила 35 000 евро 4 837

Политика
Дата публикации: 22.04.2025
LETA
Спикер Сейма заработала 100 000 евро и подарила 35 000 евро
ФОТО: LETA

Спикер Сейма Дайга Миериня в прошлом году получила за работу в Сейме 99 745 евро, свидетельствует ее декларация государственного должностного лица за 2024 год.

Помимо депутатской должности, она занимает посты председателя Сейма и члена правления в Крестьянском союзе Латвии.

Миерине принадлежит земля в Аронской волости, а в Царникавской волости в ее пользовании находятся земля и здания.

Председатель Сейма указала в декларации безналичные накопления в размере 12 542,21 евро в банке "SEB".

В прошлом году Миериня получила зарплату в размере 99 745,45 евро в Сейме и 5,97 евро в виде процентов от "SEB banka".

Также Миериня сделала дарение в размере 35 000 евро и задекларировала долговые обязательства в размере 30 000 евро.

У председателя Сейма нет накоплений в частных пенсионных фондах или по страховке жизни с накоплением средств.

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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го апреля

    Да, кстати, а с подарков налоги уплачены в казну или как обычно мимо государственной кассы, сидя боком и побалтывая ногами, как обычно? А с получателя государство свою мзду поимело или тоже мимо кассы?

    4
    0
  • VS
    Vad Sorry
    23-го апреля

    Если налог на 35000 ни заплачен то это точно отмывание денег. Если это кто то делает на таком уровне,занимаемом положение и так далее, только конфискация и тюрьма, в Китае смертная казнь, теперь следующий вопрос налог заплачен?

    9
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    22-го апреля

    ДАРЕНИЕ ??? Ой блин не смешите! Очередная шняга от BB!

    17
    3
  • Д
    Дед
    22-го апреля

    Получатель дара обложен 25% налогом?

    22
    3
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