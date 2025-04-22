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Министр надеется на то, что в Латвии случится экономический бум. Коллеги по правительству готовы поверить планам-громадье 6 780

Политика
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
фото - Valsts kanceleja

фото - Valsts kanceleja

Виктор Валайнис сегодня на заседании Кабинета Министров представил план экономического развития страны.

И хотя сейчас в экономике Латвии продолжается затяжная стагнация, министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) верит в лучшее и сегодня, представляя соответствующий доклад, говорил о перспективах бурного экономического роста! Глава минэкономики напомним, что в этом и ближайших годах эксперты прогнозируют рост экономики в пределах 2-3-х процентов ВВП. Однако он и его коллеги из министерства экономики уверены, что есть все предпосылки для более стремительного экономического роста в год - до 4-5% процентов ВВП! Каковы же слогаемые этого возможного успеха? За счет чего будет прирастать латвийская экономика? Во-первых, по словам министра, большие надежды возлагаются на развитие военной промышленности, во-вторых - это развитие так называемой зеленой индустрии. А именно: производство электроэнергии за счет парков ветряных генераторов и солнечных панелей. Такое электричество не только восполнит общий дефицит электроэнергии, но и сделает ее дешевле, что повысит конкурентноспособност латвийских предприятий. Министр экономики видит большие перспективы и в развитии именно столицы - в частности, в использовании больших свободных территорий Рижского порта. На эти территории можно привлекать промышленные предприятия, включая иностранные, то есть идти по пути Вентспилса и Лиепаи, которые, с учетом снижения объемов перевалки грузов, заменяют стивидоров промышленными компаниями.

Чтобы экономика развивалась, напомнил Валайнис, необходимо резко увеличить кредитование бизнеса, уменьшить бюрократию, особенно в строительстве, и активизировать работу реформированного Агентства инвестиций. "Мы должны в деле привлечения инвестиций выйти на 1 миллиард евро!" - поставил задачу Агентству инвестиций министр экономики.

Все это звучит красиво, вот только министр ни словом не обмолвился о сложной геополитической ситуации и других "побочных эффектах" - тарифной войне, ослаблении экономик ведущих стран ЕС...

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(6)
  • lg
    lo gos
    23-го апреля

    Помню, что в 1991 году такие пиздюки орали, что через 10 лет будем жить лучше, чем в Финляндии. Ха! Но некоторые наворовали и живут лучше.

    2
    0
  • JL
    Janina LV
    23-го апреля

    Экономический бум от Валайниса — это как оргазм от чтения бюджета: кто-то притворяется, а кто-то просто зевает.

    4
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го апреля

    палата N 6 Твайку 2

    6
    0
  • Д
    Дед
    22-го апреля

    А что ж до сих пор экономика не поднималась?

    8
    2
  • Н
    Николай
    22-го апреля

    Закрой рот, нужно меньше воровать. Само по себе ничего не случается.

    8
    2
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    22-го апреля

    В итоге случится большой экономический ПУК. Или, скорее всего, маленький шептун.

    20
    2
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