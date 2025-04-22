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«Мы знаем свои слабые места»: как Латвия готовится к учениям «Запад» РФ и Беларуси 6 1083

Политика
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
«Мы знаем свои слабые места»: как Латвия готовится к учениям «Запад» РФ и Беларуси

После длительного перерыва Москва и Минск планируют в сентябре 2025 года провести масштабные совместные военные учения «Запад». Эти учения уже много лет вызывают напряжённость не только у нас, соседей, но и у стран НАТО в целом. Мы знаем свои слабые места, поэтому у нас есть союзники, которые оказывают поддержку, и паниковать обществу сейчас нет оснований, указал председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис, пишет tv3.lv.

Хотя с 2009 года учения проводятся раз в два года, в 2023 году они были отменены. Тогда, как отмечали эксперты, Москва мобилизовала все свои вооружённые силы для войны в Украине и не располагала необходимыми ресурсами для проведения учений.

В этом году учения вновь состоятся, и за ними будет следить весь западный мир. Подготовка к ним идёт и в Латвии, указал Латковскис.

«Каждый раз, когда проходят эти учения, мы и остальные страны НАТО к ним готовимся. Эти учения всегда были масштабными. Из-за войны в Украине они не проводились несколько лет. За этими учениями мы внимательно следим. Служба военной разведки и безопасности всегда информирует нас о подготовке и ходе этих учений», - сказал он.

В памяти еще свеж инцидент прошлой осенью, когда в Резекне упал начинённый взрывчаткой дрон «Shahed», что вызвало волну возмущения в обществе. Тогда Национальные вооружённые силы указали, что целью дрона не была Латвия. В ходе всего инцидента латвийские силы обороны следили за ситуацией в сотрудничестве с партнёрами по НАТО. Также время от времени поступают сообщения из Литвы и Польши об обнаружении обломков военных объектов недалеко от границы с государствами-агрессорами.

Отвечая на вопрос, можем ли мы быть уверены, что подобные сценарии не повторятся во время учений «Запад», Латковскис отметил, что мы осознали свои слабые места и должны быть готовы к возможным инцидентам.

«Мы чётко знаем, что нам не хватает противовоздушных сил. Вся восточная граница у нас не прикрыта. Мы должны быть готовы к тому, что подобные возможные инциденты могут произойти. Совместно организованная Россией и Беларусью незаконная миграция также является частью гибридной войны. Возможны различные гибридные провокации, и мы воспринимаем их очень серьёзно. Те способности, которых у нас нет, нам обеспечивают партнёры по НАТО, в том числе и США. Благодаря спутникам союзников мы знаем, где сосредоточены силы», - указал он.

Зеленский уже неоднократно предупреждал Запад: если он не поддержит Украину, следующей может стать Балтия. Латковскис указывает, что такие заявления важны для Украины, чтобы привлечь к себе ещё большую поддержку со стороны западных союзников. Однако маловероятно, что Россия с текущими силами способна на ещё одно нападение.

«Даже до полномасштабной войны в Украине НАТО и страны Балтии уделяли этим учениям повышенное внимание. Это не шутка, но говорить сейчас о возможном нападении маловероятно, потому что Россия сосредоточила все свои силы на войне в Украине. Если они выведут хотя бы часть этих сил, они дадут Украине возможность вернуть свои позиции. Несмотря на это, мы воспринимаем ситуацию серьёзно», - заверил Латковскис.

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#нато #латвия-россия
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(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го апреля

    Армия Латвии знает своё слабое место... Как эротично звучит, прямо для по р нофильма из серии "три икса"!

    4
    3
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    22-го апреля

    Пропаганда войны на Пасху...ББ это дно, вы понимаете?

    21
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го апреля

    Надо полагать что в учениях будут участвовать вновь созданные дивизии и корпуса, потому собственно учения и проводятся. А ныне существующие соединения, вероятнее всего будут заканчивать свою работу на поле боя.

    14
    3
  • Ч
    Чангл
    22-го апреля

    Как малые дети. Сами себя напугали, обкакались и теперь всех пугают

    33
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Чангл
    22-го апреля

    Уважаемая редакция! Клоунов в Латвии хватает и без того придурка, который пачкает в комментариях. Нельзя ли принять меры и забанить идиота?

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