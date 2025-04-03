Банк Латвии объяснил, каким будет влияние тарифов США на Латвию

Прямое влияние введенных президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт товаров на экономику Латвии будет небольшим, однако торговые войны снизят мировой спрос, заявил агентству ЛЕТА экономист Банка Латвии Матисс Мирошников.

Он отметил, что влияние на экономику Латвии будет незначительным, так как Латвия с США торгует относительно мало - в 2024 году экспорт товаров в США составил всего 1,3% от ВВП.

"Однако косвенное влияние будет более значительным, в основном из-за торговых партнеров Латвии, для которых США являются гораздо более важным партнером, так как тарифы затронут важный для них экспорт автомобилей", - сказал Мирошников.

Он отметил, что теперь следует ожидать ответных мер, и торговые войны приведут к снижению мирового спроса. "Экономический рост повсюду замедлится, а конкуренция на рынках усилится", - отметил эксперт Банка Латвии.

Как сообщалось, Трамп объявил о введении новых тарифов на импорт товаров из-за рубежа, в том числе высокие тарифы введены для Китая (34%) и Европейского союза (20%) - крупных торговых партнеров США.