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Общая налоговая задолженность в Латвии в марте приблизилась к миллиарду; названы крупнейшие должники 3 3136

Бизнес
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Общая налоговая задолженность в Латвии в марте приблизилась к миллиарду; названы крупнейшие должники

В среду Сейм обсудил вопрос о налоговых должниках. С начала года общая сумма налоговой задолженности выросла более чем на два процента, превысив 860 миллионов. Если бы все эти деньги удалось вернуть, многие проблемы государственного бюджета исчезли бы, но это, конечно, невозможно, передает TV3.

Хотя общая налоговая задолженность приближается к миллиарду евро, ответственные за сбор налогов считают, что ситуация, пусть и медленно, но улучшается.

«Мы действительно являемся одной из лучших, наиболее успешных стран на европейском уровне, на уровне ОЭСР — мы относительно хорошо справляемся с взысканием долгов. Задача по-прежнему состоит в том, чтобы действительно достучаться до налогоплательщика и заставить его доверять нам и начать вовремя выполнять свои обязательства», — говорит Санта Гаранча, директор Департамента по содействию уплате налогов СГД.

Десять лет назад налоговая задолженность составляла около 1,5 млрд евро, или 25% доходов государственного бюджета, а в настоящее время она составляет 5,6%. В настоящее время около 75% общей суммы налоговой задолженности составляют мелкие долги, в основном физических лиц.

Они возникли из-за сложной налоговой системы, а в результате реформы в следующем году прогнозируется существенное снижение количества мелких налоговых задолженностей. Однако в ходе заседания комитета у депутатов возникли вопросы по крупнейшим налоговым должникам в миллионы евро.

«Как бы вы объяснили, что до сих пор появляются долги, когда компании влезают в большие долги - в миллионы? Мы видим, что даже после нескольких тысяч система уже подает сигнал, она уже реагирует, но есть еще те, кто должен миллионы», — спросил депутат Сейма Андрис Кулбергс.

Возглавляет список крупнейших налоговых долгов скандально известная кейтеринговая компания SIA «Tokyio City», которая официально обанкротилась три года назад, оставив после себя неисполненные обязательства на сумму почти 12 миллионов евро.

«Те, у кого большие долги, достаточно стары, если мы посмотрим на имена, те ситуации, когда эти долги были созданы 5, 6, 7 лет назад и о которых также было публично объявлено. Это могли быть давние, ранее выявленные крупные ситуации неплатежей, но хорошая новость в том, что новые, огромные долги, в том числе для частных лиц, не создаются», - объясняет Гаранча.

Из всех крупных долгов чуть больше половины, а именно около 534 млн евро, признаются подлежащими взысканию, однако фактически подлежащими взысканию являются лишь чуть менее 244 млн евро, а почти 291 млн евро считаются безнадежными, поскольку у должников отсутствуют деньги или имущество для их взыскания.

В настоящее время Государственная счетная палата проверяет отчет Службы государственных доходов. «В последние годы головной болью для Государственного контроля была именно эта бухгалтерия, эта налоговая отчетность, в которой мы на протяжении многих лет видим, что добиваемся улучшений очень-очень маленькими шагами. Этот массив данных безумно огромен, конечно, мы понимаем, что организовать его в такую проверяемую систему непросто», — говорит Илзе Бадере, директор Департамента аудита и методологии Государственного контроля.

Результаты аудита ожидаются в конце августа, когда обсуждение вопроса эффективности сбора налогов Министерством финансов вернется в повестку дня профильной комиссии Сейма.

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#налоги #сгд
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(3)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    2-го апреля

    Это Латвия, здесь беззаконие законно!

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    3
  • MT
    Michael T.
    2-го апреля

    должники подумаешь...Государство уже должно 19 МиллиАрдов долгов!!!!кто отдавать будет? И чем?

    56
    2
  • Д
    Дед
    2-го апреля

    ВИД занимается вымогательством несуществующих нарушений. Получив права, большие, чем у судов, арестовывают имущества по надуманным нарушениям.Пусть озвучат, сколько судов на сегодняшний день проходит, по незаконным взысканиям и высосанным из пальца нарушениям.

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