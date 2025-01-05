Российская экономика пока успешно справляется с растущими военными расходами, но ее запрос прочности невелик. Главными рисками для нее в 2025 году будут снижение цен на нефть и ужесточение санкций. Даже если не произойдет ни того ни другого экономика будет пребывать в тяжелом состоянии, балансируя на грани стагнации, когда инфляция съедает весь эффект от роста зарплат. Парадоксально, но столь ожидаемое перемирие (если оно, конечно, не будет сопровождаться снятием санкций), не только не даст быстрого облегчения для экономики, но и может оказаться стрессом для нее, так как за три года Россия успела перестроиться на военные рельсы.

Россия подошла к 2025 году с таким количеством экономических проблем, что даже системные эксперты предрекают ей стагфляцию, банковский кризис, рост банкротств. Впрочем, пока в планах Минэкономразвития рост — на 2,5%. Прогнозы по ВВП, сделанные на год вперед — вещь неблагодарная и даже у самых авторитетных аналитических центров сбываются не чаще, чем при гадании на кофейной гуще. Тем более сложно делать оценки в условии, когда официальные цифры вызывают вопросы, скажем официальная оценка роста ВВП в этом году (+4%) вызывает все больше сомнений у экономистов. Но вот факторы, которые могут серьезно изменить ландшафт российской экономики, споров не вызывают: это окончание войны в Украине (временное или постоянное) и резкое снижение цен на нефть.

Есть и более радикальные сценарии. Цена на нефть в 2025 году может снизиться до $30–40 за баррель, если страны ОПЕК+ откажутся от ограничений на добычу нефти, считают аналитики Oil Price Information Service. Такое может произойти, если нефтедобывающие страны будут бороться за долю рынка. Если ОПЕК+ отменит сокращение добычи, это «фактически будет означать ценовую войну за долю рынка, которая может привести к снижению цен на нефть до минимумов, невиданных со времен COVID», — полагает старший энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Предпочесть борьбу за долю на рынке поддержанию цен уже решила Саудовская Аравия. Страна отказывается от неофициальной цели в $100 за баррель и с декабря увеличила добычу, чтобы сохранить долю рынка, писала Financial Times. «Это фундаментальный шок, который затронет всю конструкцию. Экспортные доходы — это то, что поддерживает и курс рубля, и доходы бюджета. И когда кто-нибудь говорит, что это не затронет часть неэкспортных доходов бюджета, то это ошибка. Большая часть доходов бюджета на самом деле завязана на экспортные доходы, — объясняет профессор экономики Калифорнийского университета Олег Ицхоки. — Резко выросший при этом дефицит бюджета финансировать за счет внутренних займов будет не так просто, как сейчас. Кто будет добровольно в таких условиях покупать государственный долг, неясно. Думаю, никто, кроме банков, при настоятельной просьбе из ЦБ или Минфина».