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Похоже, Латвия не справляется еще с одним крупным инфраструктурным проектом 1

Бизнес
Дата публикации: 06.01.2025
LETA
Похоже, Латвия не справляется еще с одним крупным инфраструктурным проектом
ФОТО: LETA

Работы по строительству резервного водосброса на Плявиньской гидроэлектростанции (ГЭС) задерживаются. Также ожидается, что стоимость проекта увеличится примерно на 50 млн евро.

Компания "Latvenergo" объясняет это тем, что ранее были сделаны лишь приблизительные оценки стоимости, а также сложностью проекта, инфляцией и другими обстоятельствами. Цели строительства резервного водосброса - обеспечить дополнительную пропускную способность ГЭС, снизить риски прорыва плотины в чрезвычайных ситуациях и обеспечить отвод паводковых вод.

Технический директор ГЭС АО "Latvenergo" Андрис Зегеле говорит: "Проект такого масштаба сам по себе очень сложен. В ходе закупок необходимо предусмотреть различные вопросы и организацию работ". Согласно первоначальным планам, закупки по проекту уже должны были быть объявлены, но подготовка документации затянулась. "Все идет не так быстро, как хотелось бы. Мы немного отстаем от графика, так как все еще готовимся к крупным закупкам", - отметил Зегеле.

В "Latvenergo" пока не могли сказать, насколько это задержит реализацию проекта, но уже ясно, что он будет стоить дороже. По словам Зегеле, реальные расходы станут известны по результатам закупок. "В настоящее время мы рассматриваем увеличение расходов примерно в обычных рамках инфляции. Я бы сказал, что на данный момент речь идет о том, что они составят 250-300 млн", - отметил представитель "Latvenergo".

Lsm.lv

#гэс
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го января

    Попытались на этом украсть, только оказалось, что простой отмывкой не обойдется, нужно что то реально сделать, а они не способны, что то сделать- они способны только красть из бюджета.

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