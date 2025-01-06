Ситуацию в латвийской транзитной отрасли назвали «драматической»

Все это время грузооборот латвийских портов постепенно и неуклонно снижался, в основном из-за сокращения потока российских грузов. В отрасли железнодорожных перевозок ситуация еще драматичнее - объем грузов за 10 лет уменьшился в несколько раз, государственное предприятие "Latvijas dzelzceļš" финансово "обескровлено" и превратилась в субсидируемую компанию, которая больше не в состоянии свести концы с концами без государственной поддержки. Полномасштабное вторжение России в Украину и последовавшие за ним санкции только усугубили проблемы транзитной отрасли, попавшей под прицел общественного мнения за транзит марганцевой руды в Россию, "кровавого" зерна и других грузов. Насколько этично вести бизнес с агрессором в военное время?

"Мы хотим, чтобы Украина победила, потому что, если Украина победит, мы будем в безопасности. И в то же время есть часть общества, которая по-прежнему хочет вести бизнес с Россией", - говорит бывший президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он подчеркивает, что бизнес с агрессором полностью противоречит национальным интересам Латвии. Не стоит обманывать себя, что это лишь временное явление и когда-нибудь все встанет на свои места, отмечает он.

Иного мнения придерживается Латвийская ассоциация стивидоров, объединяющая работающих в портах грузоперевозчиков. Война когда-нибудь закончится, и торговые связи будут восстанавливаться, считают представители отрасли, подчеркивая, что транзитный бизнес не работает напрямую с Россией, а обрабатывает грузы международных партнеров, откуда бы они ни поступали. Страна просто не может позволить себе остановить этот сектор, подчеркивает ассоциация.

Tv3.lv