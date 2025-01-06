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Ситуацию в латвийской транзитной отрасли назвали «драматической» 3

Бизнес
Дата публикации: 06.01.2025
LETA
Ситуацию в латвийской транзитной отрасли назвали «драматической»

Транзитный бизнес Латвии, некогда столь прибыльный и значимый, сегодня далек от своих позиций 10-летней давности.

Все это время грузооборот латвийских портов постепенно и неуклонно снижался, в основном из-за сокращения потока российских грузов. В отрасли железнодорожных перевозок ситуация еще драматичнее - объем грузов за 10 лет уменьшился в несколько раз, государственное предприятие "Latvijas dzelzceļš" финансово "обескровлено" и превратилась в субсидируемую компанию, которая больше не в состоянии свести концы с концами без государственной поддержки. Полномасштабное вторжение России в Украину и последовавшие за ним санкции только усугубили проблемы транзитной отрасли, попавшей под прицел общественного мнения за транзит марганцевой руды в Россию, "кровавого" зерна и других грузов. Насколько этично вести бизнес с агрессором в военное время?

"Мы хотим, чтобы Украина победила, потому что, если Украина победит, мы будем в безопасности. И в то же время есть часть общества, которая по-прежнему хочет вести бизнес с Россией", - говорит бывший президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он подчеркивает, что бизнес с агрессором полностью противоречит национальным интересам Латвии. Не стоит обманывать себя, что это лишь временное явление и когда-нибудь все встанет на свои места, отмечает он.

Иного мнения придерживается Латвийская ассоциация стивидоров, объединяющая работающих в портах грузоперевозчиков. Война когда-нибудь закончится, и торговые связи будут восстанавливаться, считают представители отрасли, подчеркивая, что транзитный бизнес не работает напрямую с Россией, а обрабатывает грузы международных партнеров, откуда бы они ни поступали. Страна просто не может позволить себе остановить этот сектор, подчеркивает ассоциация.

Tv3.lv

#транзит
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • 6-го января

    Капитализм не предполагает хорошую жизнь для народа. Народ! - губы закатайте! Вы за 30 лет не поняли?

    8
    0
  • Д
    Дед
    6-го января

    То есть у нас был выбор- победа Украины или мы пожертвуем своим государством ради этого. А вы у народа спросили? Сколько тех, кто готов пожертвовать Латвией и своим благосостоянием, ради какой то Украины?

    54
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    6-го января

    "Правительство на другой планете живет, родной"(Кин дза дза) 🙄

    41
    1

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