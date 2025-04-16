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В Латвии не производят: магазины уточнили, где в этом году были закуплены белые куриные яйца 1 3330

Бизнес
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
В Латвии не производят: магазины уточнили, где в этом году были закуплены белые куриные яйца

Крупнейшие розничные торговцы в этом году закупали белые куриные яйца в основном из Финляндии, сообщили агентству LETA представители торговых сетей.

Руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rimi Latvia" Инга Бите указала, что в период Пасхи покупатели традиционно отдают предпочтение белым куриным яйцам. Поскольку местные производители, к сожалению, не предлагают белые яйца, в этом году "Rimi" закупает белые яйца, снесённые в закрытых помещениях, из Швеции и Финляндии.

"Rimi" планирует, что спрос на яйца в этом году будет примерно таким же, как и в прошлом, с учётом недавних колебаний цен на яйца.

При этом Бите отметила, что по сравнению с прошлогодней Пасхой цена на яйца выросла, что связано с распространением птичьего гриппа в Европе. Рост продолжился и в начале этого года, особенно в марте и апреле, когда цены на яйца поднялись до 20%.

Директор по маркетингу и член правления сети магазинов "top!" Илзе Приедите сообщила, что в магазинах "top!" в пасхальный период предлагаются белые яйца второй категории, снесённые в закрытых помещениях и закупаемые из Финляндии.

По сравнению с прошлым годом, в этом году сеть "top!" закупила на 15% больше белых яиц, чтобы удовлетворить растущий спрос. В прошлом году предлагались яйца третьей категории из Эстонии, а в этом году — более качественные яйца второй категории, что объясняет средний рост цен на яйца примерно на 8%.

Руководитель коммуникационной команды ООО "Lidl Latvija" Зане Нельке отметила, что в обычное время в магазинах "Lidl" в основном представлены яйца латвийского происхождения, однако в ассортимент также входят яйца из других европейских стран.

В преддверии Пасхи "Lidl" договорился с поставщиками об увеличении объёма поставок яиц, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Белые яйца "Lidl" закупил из Украины.

Нельке подчеркнула, что в целом наблюдается рост цен на яйца. Она также отметила, что в связи с постепенным переходом на яйца от кур, содержащихся вне клеток, в будущем отрасли может не хватать необходимого количества таких яиц.

Руководитель по коммуникациям "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле сообщила, что с начала этого года в магазинах "Maxima" доступны только яйца от кур, содержащихся вне клеток. Чтобы адаптироваться к потребностям клиентов, объём закупки таких яиц в этом году увеличен почти в четыре раза.

Более половины яиц, представленных в магазинах "Maxima", — от местных производителей, однако для обеспечения необходимого объёма также доступны яйца из таких стран, как Литва, Польша и Финляндия.

Закупочная цена на яйца от кур, содержащихся вне клеток, умеренно выросла и немного выше, чем на яйца третьей категории, что связано с более высокими затратами производителей на их содержание. В то же время на Пасху "Maxima" предлагает также белые яйца от кур свободного выгула.

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#пасха #яйца
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го апреля

    Ну и конечно же яйца первой категории попадут на стол эстонцев, а вот яйца высшей категории территорию Швеции и Финляндии не покинут.

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