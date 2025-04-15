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Цалитис готов стать исполнительным директором airBaltiс «без и.о.» 1 690

Бизнес
Дата публикации: 15.04.2025
LETA
Цалитис готов стать исполнительным директором airBaltiс «без и.о.»
ФОТО: LETA

Исполняющий обязанности исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Паулс Цалитис намерен рассмотреть возможность выдвижения своей кандидатуры на должность исполнительного директора, когда будет объявлен соответствующий конкурс.

Об этом Цалитис заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его словам, "airBaltic" - важная для Латвии компания, у нее самый новый флот самолетов в Европе и она работает на международных рынках в очень сложных конкурентных условиях, поэтому для того, чтобы возглавить такую компанию, необходим соответствующий опыт как в компании, так и в отрасли.

По словам Цалитиса, он приобрел такой опыт в своей предыдущей работе. "За годы работы в управлении я очень хорошо знаю эту компанию, поэтому я обязательно рассмотрю этот вариант", - сказал Цалитис, отвечая на вопрос о своих планах выдвигаться на должность руководителя "airBaltic".

Как сообщалось, 7 апреля совет "airBaltic" принял решение об увольнении председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Мартина Гаусса.

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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го апреля

    поэтому я обязательно рассмотрю этот вариант, - ну а почему собственно и нет, если вспомнить сколько в месяц "хапал" на карман Мартин!

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