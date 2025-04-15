Цалитис готов стать исполнительным директором airBaltiс «без и.о.»

Исполняющий обязанности исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Паулс Цалитис намерен рассмотреть возможность выдвижения своей кандидатуры на должность исполнительного директора, когда будет объявлен соответствующий конкурс.

Об этом Цалитис заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его словам, "airBaltic" - важная для Латвии компания, у нее самый новый флот самолетов в Европе и она работает на международных рынках в очень сложных конкурентных условиях, поэтому для того, чтобы возглавить такую компанию, необходим соответствующий опыт как в компании, так и в отрасли.

По словам Цалитиса, он приобрел такой опыт в своей предыдущей работе. "За годы работы в управлении я очень хорошо знаю эту компанию, поэтому я обязательно рассмотрю этот вариант", - сказал Цалитис, отвечая на вопрос о своих планах выдвигаться на должность руководителя "airBaltic".

Как сообщалось, 7 апреля совет "airBaltic" принял решение об увольнении председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Мартина Гаусса.