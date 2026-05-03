Ночью в Каунасском районе с рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие из Дуйсбурга. В нескольких вагонах этого поезда перевозился метанол.

Авария произошла в центральной Литве - на 44-м километре линии Еся–Рокай.

«В окружающую среду никакие опасные химические вещества не попали. На месте происшествия продолжают работать железнодорожные сотрудники», — успокаивает Каунасское управление противопожарной и спасательной службы.

По предварительным данным, из-за аварии запрещено движение также на двух соседних путях шириной 1520 мм, поэтому в настоящее время нарушено движение в направлении Кибартай и Мариямполе.

Прогнозируется, что будут затронуто движение 22 пассажирских поездов. «Всего ими планировали воспользоваться около 800 пассажиров. Движение пассажирских поездов будет осуществляться, частично заменяя маршруты пересадкой пассажиров на автобусы», — говорится в сообщении «Литовских железных дорог».

Происшествие затронуло и два транзитных пассажирских поезда, соединяющих Калининградскую область РФ с Россией. Транзитное движение пассажирских поездов будет полностью остановлено.

Представители железных дорог сообщают, что предпринимаются усилия для устранения аварии. «Авария произошла около 23 часов в субботу. Команда работала всю ночь, состав отцеплен, и сейчас должны проводиться работы по удалению сошедших с рельсов вагонов и локомотива», — сообщила агентству Elta в воскресенье утром руководитель по связям с общественностью группы LTG Сандра Тринкунайте-Римкене.

Как сообщал bb.lv, ранним утром в пятницу на станции Гуджюнай в Кедайняйском районе с рельсов сошли три вагона, перевозившие щебень.

Обстоятельства инцидента расследуются. Тогда из-за аварии были затронуты 23 пассажирских поезда.