В Литве сошли с рельсов несколько вагонов – несчастный случай или диверсия?

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Фото LRT

На станции Гуджюнай в Кедайняйском районе Литвы в пятницу с рельсов сошли несколько вагонов, перевозивших щебень, работы по ликвидации последствий продолжались всю ночь.

Между тем второй железнодорожный путь сильно повреждён, этому участку потребуется капитальный ремонт. Авария затронула движение 18 пассажирских поездов, в которых планировалось перевезти около 3 тысяч пассажиров.

Сообщается, что движение поездов восстановлено, однако возможны задержки.

«На месте происшествия в Гуджюнай, где с рельсов сошли грузовые вагоны с щебнем, основные работы по ликвидации аварии уже завершены, движение пассажирских и грузовых поездов восстановлено», — заявила в субботу утром в эфире радио LRT руководитель по связям с общественностью группы «Lietuvos geležinkeliai» (Литовские железные дороги) Сандра Тринкунайте-Римкене.

Тем не менее из-за продолжающихся работ возможны задержки поездов. По словам представительницы, задержки могут достигать до получаса.

Из-за инцидента было нарушено движение поездов на маршрутах Вильнюс–Рига–Валга, Вильнюс–Клайпеда–Вильнюс, Вильнюс–Шяуляй–Вильнюс, Каунас–Шяуляй–Каунас.

Для перевозки пассажиров заказывались автобусы, также была приостановлена продажа билетов.

#ремонт #происшествие #Литва #транспорт #пассажиры
