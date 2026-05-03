Мюнхенский институт экономических исследований ifo предупредил о негативных последствиях для экономического роста в Германии уже в этом году, если Евросоюз со своей стороны ответит введением пошлин на американские товары. "Если это приведет к новой торговой войне, Германии грозит рецессия в 2026 году", - заявил глава ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest) в комментарии газете Bild, опубликованном вечером в субботу, 2 мая.

По словам Фуста, анонсированное накануне заявление президента США Дональда Трампа о значительном повышении импортных пошлин на автомобили из ЕС ударит по немецкой автомобильной промышленности "в и без того сложной ситуации". В свою очередь Йенс Зюдекум (Jens Südekum), советник министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля (Lars Klingbeil), прокомментировал той же газете, что ЕС сначала должен подождать, будут ли повышенные пошлины действительно введены. Он посоветовал Брюсселю принять "соответствующие ответные меры" только в случае их фактического введения.

На долю Германии приходится значительная часть экспорта автомобилей из Евросоюза, и планируемое повышение тарифов до 25 процентов можно интерпретировать как "начало экономической войны против Германии", заявил 2 мая немецкий автоэксперт Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer).

Трамп вводит 25-процентные пошлины на автомобили из ЕС

Президент США 1 мая объявил о повышении до 25 процентов таможенных пошлин на легковые и грузовые автомобили, ввозимые из Евросоюза в США, поскольку, по его мнению, ЕС не соблюдает ранее согласованное торговое соглашение. Пошлины не будут взиматься с автомобилей, произведенных непосредственно на американских заводах, уточнил Дональд Трамп. На какие именно пункты соглашения он ссылался, обвиняя ЕС в нарушениях, пока не ясно. Новая ставка должна вступить в силу со следующей недели.

Всеобъемлющее торговое соглашение, предусматривавшее ретроактивное снижение пошлин на европейский автомобильный экспорт с 27,5 до 15 процентов, ЕС и США заключили в сентябре 2025 года. Евросоюз, в свою очередь, обязался отменить тарифы на все американские промышленные товары и открыть рынок для широкого круга американской продукции - морепродуктов, молочных товаров, свинины и соевого масла.

Трамп неоднократно обвинял ЕС в злоупотреблениях, указывая на значительный профицит торгового баланса Евросоюза с США по товарам. Брюссель в ответ возражал, что Вашингтон игнорирует сильные позиции самих США в сфере услуг, где американская сторона имеет существенное преимущество.

Словесная перепалка Трампа и Мерца

Объявление о повышении пошлин последовало сразу после резкой критики Трампом канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz). 30 апреля Трамп потребовал от Мерца сосредоточиться на завершении войны в Украине, а не "вмешиваться" в политику в отношении Ирана, и призвал его "привести в порядок свою разваливающуюся страну".

Это произошло после того, как Мерц раскритиковал Трампа за отсутствие стратегии в войне США и Израиля против Ирана и потребовал прекратить военные действия, поскольку они имеют весьма негативные последствия для экономики Германии.