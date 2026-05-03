Обычная поездка в школу в США, в округе Хэнкок, едва не закончилась трагедией: водитель автобуса потеряла сознание прямо за рулем. Но паники не случилось — дети мгновенно сориентировались, перехватили управление и сумели остановить автобус, а затем помогли женщине прийти в себя.

В салоне находились 40 школьников, сообщает Fox News.

Автобус ехал по четырехполосной трассе. Школьники не растерялись и нашли выход из ситуации. Сначала один из учеников, 12-летний Джексон Кайснев, заметил, что меняется направление автобуса, и схватил руль.

Тем временем подбежал другой шестиклассник Дарриус Кларк и нажал на тормоза. Еще двое детей присоединились к ним, и вместе школьники смогли припарковать автобус в безопасное место, а после того нашли ингалятор водителя и дали женщине — она начала снова дышать и пришла в себя.

Директор средней школы Хэнкока Мелисса Сосье заявила местному каналу WLOX, что она «не удивлена, узнав, что дети оставались спокойными и действовали быстро».

«Это чрезвычайная ситуация, безусловно, и все могло бы закончиться плохо, однако дети справились с этим именно так, как должны были. Мы чрезвычайно гордимся ими», — цитирует издание руководительницу учебного заведения.

Водитель Лия Тейлор позже рассказала, что чувствует себя лучше и благодарна детям за то, что они спасли ей жизнь.