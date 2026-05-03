Украинские атаки беспилотниками по российской нефтяной инфраструктуре наносят заметный ущерб нефтеперерабатывающим объектам и портам, однако пока не приводят к существенному снижению экспорта нефти и доходов Москвы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в последние недели украинские дроны неоднократно атаковали нефтяные объекты в РФ, включая терминал в Туапсе на Черном море. Российские СМИ утверждают, что это уже четвертый удар по объекту с середины апреля. В соцсетях распространялись видео пожаров и густого дыма, а местные жители жаловались на так называемый "черный дождь" с маслянистым налетом.

Украина также заявляла об ударах по энергетической инфраструктуре в Перми, в том числе по насосной станции компании "Транснефть". Президент Владимир Зеленский назвал такие атаки "дальнобойными санкциями".

При этом аналитики отмечают, что работа российских портов после ударов часто восстанавливается всего за несколько дней. По словам основателя консалтинговой компании Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners Рональда Смита, разрушения выглядят масштабно, однако не вызывают длительных сбоев.

С конца марта атаки затронули ключевые экспортные порты РФ - Приморск и Усть-Лугу на Балтийском море, а также Новороссийск на Черном море. Аналитик Prism Strategic Intelligence Ник Коулман подчеркнул, что такие удары уже нельзя считать единичными.

Несмотря на снижение отгрузок через Балтику и Черное море, Россия компенсировала потери за счет увеличения поставок через порты в Арктике и на Тихом океане. В апреле морской экспорт нефти РФ составил около 3,5 млн баррелей в сутки, почти не изменившись по сравнению с мартом и оказавшись на 2% выше, чем год назад.

В то же время эксперты признают: удары ограничили потенциальный рост экспорта. Как отметил Смит, объемы поставок «не снизились так сильно, как можно было ожидать, но и не выросли».

Наиболее заметные потери фиксируются в сегменте нефтепродуктов: экспорт мазута в апреле упал на 34%, а дизельного топлива - на 12%.

Дополнительную поддержку российским нефтяным доходам обеспечил рост мировых цен на нефть на фоне конфликта между США и Ираном. Цена Brent приблизилась к 110 долларам за баррель.

По оценкам Международного энергетического агентства, доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в марте достигли 19 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем в феврале. Однако аналитики отмечают: устойчивый эффект возможен только в случае длительного сохранения высоких цен.

Исследователь Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Янис Клюге заявил, что ситуация может стать переломной, если рост цен продолжится или кризис затянется.