Повышенная вязкость крови может долго оставаться незаметной, но при этом увеличивает риск тромбозов, инфарктов и инсультов. Врачи отмечают: в ряде случаев улучшить текучесть крови можно без медикаментов — за счёт питания, питьевого режима и образа жизни.

Одно из ключевых свойств крови — ее реологические характеристики, то есть текучесть, способность свободно перемещаться по сосудам. Если такие свойства нарушаются, то повышается вероятность образования тромбов. Врач-терапевт, кардиолог и гастроэнтеролог Александр Осташков делится рекомендациями, как можно разжижать кровь без применения лекарств.

Что такое текучесть крови

Текучесть крови определяется несколькими факторами. На ее реологические свойства влияют общий уровень гидратации, физическая активность и наличие определенных заболеваний, таких как нарушение свертываемости крови, атеросклероз, грипп, тяжелые формы ОРВИ, болезни печени и почек, обезвоживание, длительный прием некоторых лекарств, а также употребление никотина и алкоголя.

Когда кровь становится слишком вязкой, необходимо принимать меры для ее разжижения. В противном случае повышается вероятность развития тромбов и ряда сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Среди предрасполагающих факторов к этому состоянию могут быть сахарный диабет и хронический стресс.

Тревожные симптомы

Иногда сложно самостоятельно заподозрить наличие проблем с вязкостью крови, так как долгое время они могут оставаться не диагностированными и существовать без выраженных симптомов. Часто диагностика происходит случайно, во время планового медицинского осмотра. Обращайте внимание на следующие тревожные симптомы:

частые головные боли;

хроническая усталость;

одышка и учащенное сердцебиение;

изменение оттенка кожи (синюшность);

повышенная чувствительность к холоду и холодные конечности.

Тем не менее только врач может точно определить необходимость в мерах по разжижению крови. В некоторых случаях специалист рекомендует придерживаться рекомендаций по питанию и образу жизни, а также рассмотреть другие способы поддержания реологических свойств крови. Каждый из этих пунктов требует детального внимания.

Коррекция питания

Соблюдение принципов правильного питания — один из эффективных методов поддержания нормальной текучести крови. Существуют продукты, которые обязательно следует включать в рацион, поскольку они помогают поддерживать функции крови и ее реологические свойства, а также предотвращают возможные негативные последствия.

В рационе должно быть как можно больше продуктов — источников жирных кислот омега-3. Например, жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия), а также орехи и семена. Полезные жиры способствуют снижению уровня плохого холестерина, дополнительно улучшая текучесть крови.

В рационе должны быть фрукты и овощи, в которых содержится витамин Е. У этого нутриента множество полезных свойств. Он относится к числу антиоксидантов, а также антикоагулянтов. Источники витамина: авокадо, киви, помидоры, шпинат и брокколи. Полезны и овощи с высоким содержанием салицилатов — веществ, препятствующих образованию тромбов: огурцы, помидоры, абрикосы, красный виноград, а также некоторые цитрусовые.

Кроме полезных продуктов есть и те, количество которых нужно ограничить из-за их способности повышать вязкость крови. Например, красное мясо, сладости и фастфуд.

2. Питьевой режим

Кровь состоит из форменных элементов крови и плазмы — жидкости. Поэтому питьевой режим играет ключевую роль в поддержании нормальной текучести крови. Рекомендовано употреблять около 1,5-2 литров жидкости в день. Это общие цифры, нужно учитывать уровень физической активности, погодные условия, возраст, состояние здоровья.

Однако важно учитывать, какие жидкости можно и нужно пить. Например, чай, особенно зеленый, и натуральные соки поддерживают текучесть крови за счет содержания некоторых полезных веществ. А напитки с высоким содержанием сахара и кофеина — наоборот, так, как обладают мочегонным действием и могут способствовать обезвоживанию.

3. Активный образ жизни

Снижать риски тромбоза можно при помощи регулярной физической активности. Речь не идет о тяжелых физических нагрузках в зале. Достаточно практиковать быструю ходьбу, плавание или йогу. Главное — регулярность. Такие нагрузки улучшают кровообращение, укрепляют сердечно-сосудистую систему. В неделю нужно примерно 150 минут физической активности средней интенсивности.

Общее количество можно разбить на несколько занятий — например, 30 минут в день, пять дней в неделю. В программу тренировок должны входить кардио- и силовые нагрузки, которые способствуют укреплению мышц и улучшению обмена веществ.

Поддержание нормальной вязкости крови — это прежде всего вопрос привычек. Сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости и регулярная физическая активность помогают снизить риски, пишет bb.lv. Однако при подозрениях на нарушения важно не заниматься самолечением, а вовремя обратиться к врачу для точной диагностики и рекомендаций.