Стриминговый гигант Netflix взялся за многосерийную адаптацию бестселлера Эмми Маклафлин и Николы Краусс «Дневники няни». Исполнительным продюсером проекта выступит Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал») — именно она сыграла главную роль в одноимённом фильме 2007 года. Теперь актриса возвращается к этой истории, но уже по другую сторону камеры, объединив усилия с продюсером Грегом Берланти («Главный герой»).

Сценарием и руководством проекта займутся Эми Чозик, работавшая над сериалом «Девушки в автобусе», и Дженни Бикс, приложившая руку к культовому «Сексу в большом городе». В центре сюжета окажется Энни — начинающая писательница без гроша в кармане, которая нанимается няней к светской львице из Верхнего Ист-Сайда. Энни планирует написать сенсационное разоблачение о жизни богачей, работая под прикрытием. Но внезапно девушка привязывается к своим подопечным и осознаёт, на что на самом деле способна её капризная начальница.

Для Netflix это логичный шаг: адаптации книг пользуются у аудитории огромным успехом. По статистике сервиса, в прошлом году экранизации обеспечили около 20% всех просмотров. В списке самых популярных англоязычных проектов компании значатся «Бриджертоны» и «Ход королевы».