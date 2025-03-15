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Идет-гудет китайский лес: засадили 4,4 миллиона гектаров 0

Бизнес
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Китайские пионеры сажают деревца на фоне небоскребов.

Китайские пионеры сажают деревца на фоне небоскребов.

В минувшем году в Китае было высажено 4,446 миллиона гектаров саженцев деревьев. Об этом говорится в отчете, опубликованном Канцелярией Государственного комитета по озеленению.

Статистические данные обнародованы в канун Национального дня посадки деревьев, который отмечают в КНР 12 марта. В этом году он отмечается уже в 47-й раз.

По сведениям информагентства «Синьхуа», озвученные китайскими чиновниками показатели 2024 года значительно превышают показатели 2023-го, когда жители страны совокупно высадили 3,998 миллионов гектаров древесных саженцев. Также за прошлый год в стране путем посадки травы удалось восстановить 2,783 миллионов га опустыненных и каменистых территорий и 3,224 миллионов деградированных пастбищ. Китайцы сохраняют лесные заповедники даже в Пекине.

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Совокупная стоимость продукции лесной и степной промышленности Китая за прошлый год достигла 10,17 триллионов юаней (около 1,42 триллионов долларов), увеличившись на 9,6% в годовом исчислении. А число поездок, связанных с экотуризмом, в 2024 году составило 2,76 миллиарда человеко-раз.

Лес считается важной для государства экосистемой. К лесным угодьям Китая относятся не только собственно леса, но и заросли кустарников. Лесистость страны увеличилась с 12 % в 1981 году до 23 % в 2018 году. Площадь, покрытая лесами и кустарниками, удвоилась за этот же период, достигнув 220 000 000 га. По данному показателю Китай занял пятое место после США. В лесах накопилось 17,56 миллиардов кубометров древесины, что стало шестым результатом после Канады. Соотношение натуральных лесов и плантаций постепенно выравнивается за счёт расширения последних. Китай лидирует в мире по площади рукотворных лесов. В естественных лесах, охраняемых от коммерческих рубок, сосредоточено основное биоразнообразие — тысячи видов древесных растений. Леса находятся в нескольких растительных регионах, включая пустыни, а мангры колонизировали даже морские заливы.

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