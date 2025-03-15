В России сожгли крупную партию роз из Латвии 2 2019

Бизнес
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: В России сожгли крупную партию роз из Латвии

В России сожгли крупную партию роз из Латвии из-за цветочного трипса

Голландские розы привезли в Екатеринбург автотранспортом из Латвии. Партия цветов имела все необходимые фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие соответствие подкарантинной продукции требованиям стран-импортеров. Специалисты в Екатеринбурге проверили цветы.

В результате, в срезах роз был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).

Для предотвращения распространения карантинного вредителя на территории Российской Федерации зараженная продукция была сожжена.

