В России сожгли крупную партию роз из Латвии из-за цветочного трипса

Голландские розы привезли в Екатеринбург автотранспортом из Латвии. Партия цветов имела все необходимые фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие соответствие подкарантинной продукции требованиям стран-импортеров. Специалисты в Екатеринбурге проверили цветы.

В результате, в срезах роз был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).

Для предотвращения распространения карантинного вредителя на территории Российской Федерации зараженная продукция была сожжена.