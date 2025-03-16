Не успела в ночном московском небе растаять полоска от улетающего самолета спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, как появились сообщения о введении Соединенными Штатами дополнительных жестких антироссийских санкций. Их анализирует телеграм-канал "Кремлевский БезБашенник".

Конечно, эти рестрикции формально могут считаться прощальным камнем Байдена, брошенным им в геополитический огород. Но с учетом нелюбви Дональда Трампа к своему предшественнику и ярко выраженного стремления нового президента США незамедлительно избавиться от любого наследства предыдущей администрации проблему вступления в силу отложенных санкций наверняка можно было решить, не доводя дело до скандала. Нельзя исключать и того, что тень этих байденовских санкций сейчас на руку Трампу, который явно желал бы видеть российского партнера более сговорчивым в вопросе прекращения огня на украинском фронте.

Ситуация складывается так, что ни Трамп не хочет ссоры и разрыва с РФ, ни российское руководство не настроено на разрыв еще и с Трампом. При этом условия первых шагов к перемирию со стороны США и России существенно расходятся, и на сглаживание противоречий потребуется время и немалые усилия. Судя по неопределенности происходящего, а также по фактической стороне дела, о скором ослаблении санкционного давления придется пока позабыть, как и о совместных с американским бизнесом проектах, и о возвращении западных компаний в РФ. Если в повестку прописан торг, то это будет небыстрый процесс, а если коса в очередной раз нашла на камень, то ситуация тем более пока не поменяется.

Обозреватель московского "КоммерсантЪ-FM" Дмитрий Дризе также рассуждает о перспективах отмены санкций: "Настрой у российских игроков весьма позитивный, что есть свидетельство явного прогресса в рамках украинского урегулирования. Хотя при этом активно звучат голоса, призывающие не впадать в эйфорию. Но, с другой стороны, как же в нее не впадать, когда каждый день появляются соответствующие публикации, что, мол, их вот-вот отменят, а уже введенные меры не действуют.

Периодически появляются откровения источников о том, что уже фактически ведут закулисные переговоры с Германией о покупке «Северных потоков». Иными словами, мир на Украине сулит Российской Федерации очень много различных бонусов. Правда, есть некоторые опасения, что Америка намерена играть в этом будущем совместном бизнесе ведущую роль. Это можно еще назвать экономической экспансией.

Однако главное заключается в том, что антироссийские санкции есть одно из противоречий между США и Европейским Союзом. Брюссель, в отличие от Вашингтона, который явно настроен на компромисс, не собирается их отменять. Проблема еще и в том, что все это происходит на фоне торговой войны между двумя полюсами западного мира — Старым и Новым Светом. Их отношения портятся на глазах.

В этой связи очень сложно обещать что-то России, когда у тебя нет согласия с основным партнером. Это признает госсекретарь Марко Рубио — что именно по этой причине Европу нельзя исключить из дальнейшего переговорного процесса. Впрочем, перемирие они солидарно поддерживают".