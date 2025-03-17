Если в 2024 году мировой валовой внутренний продукт (ВВП) показал рост в 3,2 процента, то в 2025 году он замедлится до 3,1 процента. Такой прогноз сделала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2026 году мировая экономика вырастет только на три процента. При этом ранее ОЭСР предсказывала рост в 3,3 процента на этот и следующий годы. Ухудшение прогнозов там объяснили повышением торговых барьеров в ряде экономик G20, а также ростом политической неопределенности, которая сказывается на инвестициях и расходах домохозяйств.

Годовой реальный рост ВВП в США замедлится до 2,2 процента в 2025 году и 1,6 процента в 2026 году. Для еврозоны эти значения составят один процент в 2025 году и 1,2 процента в 2026 году. Что касается Китая, то ему ОЭСР пророчит 4,8 процента в 2025 году и 4,4 процента в 2026 году.

Кроме того, организация обратила внимание на проблему инфляции. Последняя растет во все большем числе стран. В экономиках ОЭСР она в среднем составляет 3,6 процента. Предполагается, что в 2026 году базовая инфляция останется выше целевых показателей, установленных местными центробанками.