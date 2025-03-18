«Позор и противоречит ценностям» - 70% всего российского импорта виски - из Латвии

Бизнес
Дата публикации: 18.03.2025
LETA
Изображение к статье: «Позор и противоречит ценностям» - 70% всего российского импорта виски - из Латвии

Латвия всегда активно поддерживала Украину и санкции Европейского союза против России, но в то же время остается основным источником поставок виски в эту страну - в 2023 году на Латвию пришлось более 70% всего российского импорта этого напитка.

"Продолжение экспорта в Россию позорно и противоречит ценностям самой Латвии", - заявил Джон Райт из Агентства морального рейтинга.

Он подсчитал, что из каждых шести бутылок импортного виски одна выпивается в Латвии, а пять отправляются в Россию. Также Латвия является крупным экспортером вин в Россию, хотя в прошлом году его показатели снизились.

Тот факт, что Латвия не производит столько алкоголя сама и является лишь посредником, признают и производители, и эксперты, и статистики. Как отмечает член правления ООО "Amber Distribution Latvia" Роман Комар, латвийские компании уже много лет реэкспортируют алкоголь в страны СНГ, особенно в Россию, Беларусь и Казахстан. "Amber Distribution Latvia" является ведущим оптовым торговцем алкоголем в Латвии, но не экспортирует.

По данным Центрального статистического управления, в 2022 году в Латвии было произведено вина на 3,1 млн евро, импортировано на 154,1 млн евро, а экспортировано - на 159,5 млн евро.

