Baltijas balss logotype

Хотели как лучше? ПВС ходит по магазинам с линейкой, измеряет на ценниках флаг и грозит штрафами 3 2368

Бизнес
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Хотели как лучше? ПВС ходит по магазинам с линейкой, измеряет на ценниках флаг и грозит штрафами
ФОТО: pixabay

Нет признаков того, что норма, обязывающая указывать на ценниках флаг или название страны-производителя товара, способствовала бы сбыту латвийской продукции в магазинах, однако торговые точки сталкиваются с усиленными проверками Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), в интервью агентству LETA заявила член правления ООО "Elvi Latvija" Лайла Вартукаптейне.

По её словам, в части магазинов франшизной сети с этими указаниями всё в порядке, но в других на ценниках название страны не соответствует требованиям по размеру примерно на один миллиметр.

Вартукаптейне признала, что после выявления этой ошибки было подсчитано, что перепрограммирование обойдётся в несколько десятков тысяч евро, поскольку это внешний сервис.

"Подумали — ну и пусть, ведь это всего один миллиметр... Сейчас ПВС ходит по магазинам с линейкой, измеряет и угрожает нам штрафами. Конечно, сейчас мы работаем над этим, инвестируем и увеличим размер надписи с названием страны на ценнике на 1,2 миллиметра, но у меня вопрос — что это за глупости? Неужели больше нечем заняться?" — возмущается представитель сети.

Отвечая на вопрос, достигло ли указание страны происхождения своей изначальной цели и стали ли покупатели чаще выбирать латвийские товары, Вартукаптейне признала, что такого эффекта не наблюдается. При этом в сети "Elvi" латвийская продукция всегда была выделена как с помощью заметных надписей в магазинах, так и в газете для покупателей.

Вартукаптейне также отметила, что среди свежих продуктов первой необходимости, приобретаемых покупателями, таких как молоко, хлеб, мясо, доля латвийской продукции в сети составляет около 90%.

"Тем не менее, когда нам вменяют в обязанность указывать страну происхождения, есть и другая сторона, о которой никто толком не говорит. Мы указываем ту страну, которую сообщает нам поставщик или производитель. С латвийскими товарами проблем обычно нет, всё понятно, но сложности нередко возникают со сторонами-посредниками и представителями крупных брендов, работающими в Балтийском регионе. Они распространяют продукцию и указывают страну происхождения, но если производитель у них меняется, они вовсе не обязаны нас об этом информировать", — признала Вартукаптейне.

Читайте нас также:
#магазины #пвс
7
0
0
42
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • VS
    Vad Sorry
    3-го апреля

    Поэтому в Латвии есть такая профессия "Латышкость" поэтому ни кто ни хочет детей заводить, поэтому такие тупые дебилы и довели страну до того, что даже если у кого-то есть деньги ни хотят туда возвращаться, поэтому что эти тупые с линейкой их отберут. Когда будут создавать рабочие места? А ни места тех кто задал на ялатышкость!? Надеюсь все они сдохнут кто ворует и занимаются рэкетом а по другому это ини назавешь

    13
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го апреля

    Да, заняться больше нечем и поэтому имитация вида деятельности с линейкой не прошедшей сертификацию в латышском агентстве мер и весов, мягко говоря умиляет!

    30
    2
  • VS
    Vad Sorry
    Mr.FGJCNJK
    3-го апреля

    Этой бы линейкой быть моя воля, , , чтобы сломалась эта линейка в жопое к того кто мой члигш мерял

    2
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Русские могут платить криптой в 300-400 местах, но скоро за это оштрафуют до 10 000 EUR
Рубль с биткойном не сошлись. Иконка видео
Гайана втрое больше Латвии, а теперь еще с перспективной нефтедобычей
Джорджтаун красив деревянным колониальным зодчеством. Иконка видео
Официальная минималка 1,09 доллара США в месяц: нефтяное проклятие Венесуэлы
Купюры имеют вертикальный дизайн, изначально приспособлены к пересчету в пачках.
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 631
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать 337
Трудовые индусы хорошо вырабатывают ВВП. Иконка видео
План завести на Урал миллион гастарбайтеров из Индии вызвал панику 449
Шопинг стал национальной идеей Поднебесной. Иконка видео
Китайцы продали друг другу потребительских товаров на 6 800 000 000 000 долларов 335

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 25
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 20
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 28
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 44
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 63
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 81
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 25
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 20
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео