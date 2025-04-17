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Косиняк-Камыш после посещения Адажи: НАТО еще никогда не был столь сильным 2 778

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2025
LETA
Косиняк-Камыш после посещения Адажи: НАТО еще никогда не был столь сильным

Альянс НАТО еще никогда не был таким сильным, как сейчас, отметил в четверг на Адажской базе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В своем выступлении министр напомнил, что страны Балтии и Польша вскоре выйдут из Оттавской конвенции, что повысит обороноспособность региона. В свою очередь, присутствие польских войск в Латвии свидетельствует о солидарности Польши со странами Балтии и об ответственности перед союзниками по НАТО.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что в НАТО за последние годы произошли существенные изменения, которые сделали организацию сильнее. "НАТО еще никогда не был столь сильным. Мы будем защищать границы НАТО и продолжать повышать нашу обороноспособность", - отметил польский министр.

В свою очередь, министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что сейчас полное вызовов время, когда нужно бороться каждый день, чтобы отстоять демократию.

За существование государства борется и Украина, и Запад должен продолжать поддерживать эту страну, добавил министр обороны Латвии.

Спрудс также подчеркнул, что Латвия продолжит инвестировать в оборону и сотрудничество с союзниками по НАТО. А пребывание солдат НАТО в Латвии гарантирует более безопасную и спокойную жизнь.

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#нато #база в адажи
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(2)
  • AK
    Anton Kvaskov
    17-го апреля

    Собака которая лает-не кусает !!!

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    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го апреля

    Какая демократия, какое НАТО?! Что Польша, что Латвия без США никто и зовут никак.

    35
    2

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