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На просьбу вложиться в airBaltic Эстония может предложить лишь «эмоциональную поддержку» 1 958

Бизнес
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
На просьбу вложиться в airBaltic Эстония может предложить лишь «эмоциональную поддержку»

Недавно премьер-министр Латвии Эвика Силиня обратилась к правительствам Эстонии и Литвы с предложением рассмотреть их потенциальную заинтересованность в покупке акций авиакомпании airBaltic, пишет Otkrito.lv. Однако не похоже, что у наших соседей это предложение вызвало энтузиазм.

Недавно премьер-министр Латвии Эвика Силиня обратилась к правительствам Эстонии и Литвы с предложением рассмотреть их потенциальную заинтересованность в покупке акций авиакомпании airBaltic. Однако не похоже, что у наших соседей это предложение вызвало энтузиазм.

Эвика Силиня в интервью TV3 отметила, что ответ соседей ей пока неизвестен, но правительство Латвии будет продолжать работу в этом направлении. Премьер-министру вторил и министр сообщения Атис Швинка, который заявил: "На наш взгляд, airBaltic - это не airLatvia. Было бы справедливо, если бы коллеги из Литвы и Эстонии рассказали в своих странах о возможностях. Это может быть участие на уровне правительств, аэропортов, создание странами Балтии совместного акционерного общества, институциональное сотрудничество или даже привлечение частного инвестора".

Беда лишь в том, что наши соседи не спешат вкладывать свои деньги в проект, в котором слишком много неопределенности. Как сообщает портал Err.ee, премьер-министр Эстонии Кристен Михал говорит, что Эстония должна быть благодарна латвийцам за airBaltic, однако он не считает, что Эстония должна теперь рассматривать возможность инвестирования.

"Честно говоря, латвийцам от имени эстонского народа нужно сказать большое спасибо, потому что, если в нашем регионе есть хорошо работающая авиакомпания, то это airBaltic. Мы должны быть очень благодарны латвийцам за то, что они поддерживают такое качество и обеспечивают рейсы из Эстонии. Латвийцы ожидают от Эстонии и Литвы политической поддержки и интереса к возможному выходу на биржу в будущем. Это не обязательно означает вложение денег, это означает также эмоциональную поддержку", - сказал Михал.

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#инвестиции #страны балтии #airbaltic
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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го апреля

    Пишите иещщё! Чмоки-чмоки. Всегда с вами, эстония.🤡 Да, это не в три рыла на рф выть. Такая она балтийская солидарность. Каждый за свой кармашек.

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