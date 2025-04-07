British Steel рассматривает возможность закрытия своих доменных печей в Сканторпе из-за нескольких взаимосвязанных факторов:

-Компания несет значительные ежедневные убытки в размере около 700 тысяч фунтов из-за сложных рыночных условий и высоких эксплуатационных расходов.

-Высокие цены на электроэнергию привели к удорожанию производства стали, что повлияло на конкурентоспособность British Steel.

-Владелец British Steel, китайская Jingye Group запросил почти 1 миллиард фунтов государственной поддержки для перехода на электродуговые печи. В свою очередь правительство предложило лишь 500 миллионов фунтов, что не устраивает руководство предприятия.

-Компании сложно конкурировать с импортерами стали, чей продукт существенно дешевле.

В совокупности эти факторы побудили British Steel рассмотреть возможность закрытия доменных печей. Данное решение ставит под угрозу до 2700 рабочих мест.

В конце 1940-х годов в Великобритании были национализированы 17 сталелитейных компаний, в 1950 году они были объединены в холдинг Iron and Steel Holding. Его работа оказалась малоэффективной и уже в 1951 году пришедшие к власти консерваторы приостановили его работу, в последующие десять лет 16 компаний были приватизированы. К этому времени сталелитейная отрасль Великобритании утратила свои основные преимущества, дешёвый уголь и богатые запасы железной руды — цена на уголь значительно выросла, а добыча руды пришла в упадок в пользу экспорта; кроме того, большинство предприятий устарели[1][2].

В 1964 году к власти пришло лейбористское правительство Гарольда Уилсона (1964—1970) с намерением вновь национализировать отрасль. Был составлен «План Бенсона» по модернизации производства стали в стране, согласно которому требовалось полностью перейти на конвертерное производство стали, строительство новых крупных комбинатов вблизи портовых городов, закрытие двух третей устаревших заводов и сокращение 100 тысяч рабочих. Поскольку частные компании не имели средств на реализацию этой программы, 14 из них были национализированы и объединены в British Steel Corporation (BSC, «Бритиш Стил Корпорейшн»), начавшую работу 28 июля 1967 года. Она стала второй крупнейшей в мире сталелитейной корпорацией с выплавкой стали на уровне 475 тысяч тонн в год и 268,5 тысяч сотрудников.

В мае 2019 года British Steel потерпела неудачу в переговорах о привлечении правительственного займа — лондонский суд принял решение о её принудительной ликвидации. В марте 2020 года активы были куплены китайской Jingye Group. К этому времени от британского сталелитейного гиганта остался только металлургический комбинат в Сканторпе, два завода в Англии, Skinningrove Steelworks (Норт-Йоркшир) и Teesside Beam Mill (Мидлсбро), и один во Франции — Sogerail (Лотарингия, производство рельсов).