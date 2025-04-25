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Уже через два года: машинам могут запретить въезд в центр Риги 3 962

Бизнес
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Уже через два года: машинам могут запретить въезд в центр Риги

Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием, пишет Latvijas Avīze.

Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.

На данный момент основные принципы создания зоны еще определяются, но уже известно, что ограничения могут затронуть исторический центр Риги, а также районы вокруг "железнодорожного кольца", то есть весь центр.

Депутаты Рижской думы кивают на европейские столицы. Зоны с низким уровнем выбросов уже введены в нескольких городах Европы, что помогло значительно сократить дорожное движение и, как следствие, загрязнение в центре города.

Например, в норвежской столице Осло транспортные средства с более высоким уровнем выбросов облагаются значительно более высокими дорожными сборами - от четырех до девяти евро в зависимости от типа автомобиля, уровня выбросов, времени суток, а также зонирования - чем ближе к центру, тем дороже.

Однако по Риге конкретики пока нет - авторы инициативы все еще спорят о том, как будет функционировать зона. Между тем, представители организации "Город для людей" подчеркивают важность пилотного проекта, в рамках которого изменения будут вводиться постепенно, чтобы снизить общественное сопротивление. Члены рижской организации утверждают, что ни один из городов не жалеет о введении такой зоны.

Председатель комитета по вопросам жилья и среды Рижской думы также ссылается на требования Евросоюза. Создание зоны с низкими выбросами позволит снизить загрязнение воздуха, способствовать развитию устойчивой мобильности и модернизировать городскую среду.

Цель проекта - сократить долю автомобильного транспорта и создаваемый им шум в городе, повысить безопасность и способствовать переходу жителей на более экологичные виды транспорта - пешком, на велосипеде или на общественном транспорте.

По данным Министерства сообщения, по улицам Риги ежедневно ездит почти треть всех зарегистрированных в стране автомобилей, многие из которых имеют повышенный уровень выбросов.

Однако следует избегать ситуаций, когда ограничения движения в одном районе лишь переносят загрязнение в другой.

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#рижская дума
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(3)
  • Д
    Дед
    25-го апреля

    Старая Рига вымерла, вымрет и центр. Чем больше правители заботятся. тем хуже для жителей.

    5
    2
  • С
    Сарказм
    25-го апреля

    Прикольно, что они это вводят только для для машин с ДВС, т.е. у "электричек" проблем не будет. Есть подозрение, не торчат ли за этим планом уши автоторговцев и производителей электричек. Но учитывая особенности распределения населения в Латвии (живот под Ригой, работают/учатся в ней) этот план безусловнол вызовет гигантское противодествие и озлобление, поскольку по факту получится, что въезд запретят черным людям/плебсу, который не может позволить себе электромашину, а хозяева жизни по-прежнему будут разъезжать с удобствами. Попахивает сегрегацией

    9
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    25-го апреля

    Если это не коснется такси и курьерские службы, то еще куда не шло. Но бизнес, всякие доктораты в центре ощутят. Многие потребители на авто уже сейчас сопостовляют услуги в центре Риги с услугами в торговых центрах на переферии выбирая последние. Это особенно коснется индустрии красоты, медицины и я уже не говорю про загибающуюся торговлю. Наши думают сделаем как в Осло, и будет как в Осло! Не будет.

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