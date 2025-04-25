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Гаусс указал на неурегулированные обязательства после своего увольнения 3 1703

Бизнес
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Гаусс указал на неурегулированные обязательства после своего увольнения
ФОТО: LETA

Бывший председатель правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс, освобождённый от должности в начале апреля этого года, считает, что после его увольнения всё ещё остаются неурегулированные обязательства, пишет ЛЕТА.

"Основываясь на трудовом договоре, считаю, что остаются неурегулированные обязательства", — заявил Гаусс агентству ЛЕТА, отвечая на вопрос, будет ли он требовать выплату компенсации.

Он подтвердил, что последний платёж получил в день увольнения и с тех пор других выплат не было.

Одновременно Гаусс заявил, что решение об его увольнении было политически мотивированным, и выразил мнение, что наилучшим решением для airBaltic было бы его возвращение в компанию.

"Тем не менее я остаюсь поддерживающим компанию и оставляю за собой право, если потребуется, пересмотреть этот вопрос в будущем", — сказал он.

Ранее представители airBaltic подчёркивали, что все обязательства перед Гауссом выполнены решением совета от 7 апреля. Расчёты произведены в полном объёме после ухода с должности, и в соответствии с решением дополнительные выплаты или компенсации не предусмотрены.

Учитывая конфиденциальность решения, авиакомпания не будет давать более подробных комментариев по этому вопросу.

Как ранее сообщала ЛЕТА, 7 апреля 2024 года совет airBaltic принял решение освободить от должности председателя правления и исполнительного директора компании Мартина Гаусса. В 2024 году зарплата Гаусса в компании составляла 838 568 евро.

Ранее Гаусс в беседе с агентством ЛЕТА заявил, что увольнение стало для него неожиданностью, хотя политики уже какое-то время этого добивались.

Гаусс начал работу в airBaltic 1 ноября 2011 года.

Также сообщалось, что вакансия исполнительного директора airBaltic будет объявлена на следующей неделе — 30 апреля. Процесс отбора может занять примерно три месяца.

До тех пор авиакомпанию продолжит возглавлять нынешний временный исполнительный директор, директор по операционной деятельности и член правления Паулс Цалитис.

В конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложениях в размере 14 миллионов евро в airBaltic. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия. Позднее, после потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic, эта конвертируемая акция будет преобразована в обыкновенные акции.

После IPO доля участия Lufthansa Group будет зависеть от рыночной цены во время IPO. Сделка также предусматривает, что после потенциального IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.

Сделка ещё должна получить одобрение Федерального картельного управления Германии (Bundeskartellamt).

В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а 2,03% — финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1. Латвийское правительство 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO государству должно остаться не менее 25% плюс одна акция в капитале компании.

В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее, и совершила 47 000 рейсов — на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2024 году концерн airBaltic понёс аудированные убытки в размере 118,159 миллиона евро по сравнению с прибылью годом ранее, в то время как оборот концерна по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9%, достигнув 747,572 миллиона евро.

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(3)
  • Д
    Дед
    25-го апреля

    Готов поспорить, что нагнет он латвийское государство на несколько миллионов.

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  • Н
    Николай
    25-го апреля

    Да заплатят ему в тихую. Лишь бы молчал. Все они там в правления такие деньги гребут. Что Latvijas gāze, sadales tikls и прочие. Просто он не говорил по латышски и было ему это до одного места.

    6
    2
  • VS
    Vad Sorry
    25-го апреля

    Мало насосал от идиотов, ну сейчас в суд подаст ещё пару миллионов получит, жадность и наглость

    15
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