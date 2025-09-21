США решили обсудить с Индией закупки нефти у России

Дата публикации: 21.09.2025
Bloomberg: США решили обсудить с Индией закупки нефти у России.

США планируют обсудить с Индией вопрос о закупках Нью-Дели нефти у России в рамках переговоров по пошлинам на импорт индийских товаров. Об этом сообщает Bloomberg.

«США стремятся включить в переговоры по торговой сделке закупки Индией нефти у России... несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы наращивают такой импорт, чтобы удовлетворить растущий спрос», — говорится в сообщении.

Источники агентства сообщили, что команда из США под руководством помощника торгового представителя в Южной и Центральной Азии Брендана Линча подняла этот вопрос на встрече с представителями Индии.

По данным источников, в ходе переговоров Индия настаивала на отмене дополнительной 25-процентной пошлины на закупки российских энергоносителей.

Ранее The Wall Street Journal выяснил, что Европа не станет использовать пошлины в качестве санкций против Индии и Китая, как предлагает президент США Дональд Трамп. Разработка собственных мер против Пекина за покупку нефти из России в Брюсселе находится на ранней стадии.

