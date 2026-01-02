Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В 2026 году Узбекистан прогнозирует рост ВВП в 6,6% 1 94

Бизнес
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Население начинает ощущать плоды роста.

Население начинает ощущать плоды роста.

Экономический рост страны привёл к ощутимому повышению уровня жизни, сообщает Euronews.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что его страна в ближайшее пят ⁠лет имеет все возможности довести валовый внутренний продукт до $240 миллиардов.

В ходе выступления с посланием к парламенту и ⁠народу Узбекистана президент сказал, что в 2025 ⁠году ВВП страны впервые превысил $145 миллиардов.

По словам Мирзиёева, ⁠с учетом текущего потенциала, реформ, активности предпринимателей и расширяющегося ‌сотрудничества с зарубежными партнерами Узбекистан сможет ‍без труда достичь цели по валовому внутреннему ‌продукту в $160 миллиардов уже в 2026 году.

«Если мы подготовим кадры к современным профессиям, основанным на науке и инновациях, в ⁠ближайшие пять лет есть ‍все возможности увеличить объем экономики до $240 миллиардов», — сказал ‌президент.

Ранее Мирзиёев утвердил госбюджет на 2026 год, где реальные темпы роста экономики прогнозируется на уровне 6,6% и 6,8% - в 2027 году.

Власти Узбекистана ждут роста экономики в ‍2025 году ‍на уровне 5,5-6,0% после 6,5% в ‍2024 году.

Мирзиёев сказал, что для поддержки бизнеса Узбекистан в 2026 году сохранит текущие ⁠ставки налоговПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что его страна в ближайшее пят ⁠лет имеет все возможности довести валовый внутренний продукт до $240 миллиардов.

«Результаты наших реформ ощущаются в каждой махалле, в каждой семье и в повседневной жизни», - заявил Шавкат Мирзиёев, связав эти изменения с созданием рабочих мест, модернизацией инфраструктуры и расширением доступа к базовым услугам.

Экономический рост страны привёл к ощутимому повышению уровня жизни, сообщает Euronews. Производство электроэнергии увеличилось до 85 млрд киловатт-часов, что позволило обеспечить потребности населения численностью более 38 миллионов человек и расширяющейся промышленной базы.

Ирригационная инфраструктура охватила 470 тысяч домохозяйств в ранее не обслуживаемых районах, что дало возможность около 3 миллионам человек получать доход от приусадебных участков несколько раз в год.

Масштабное жилищное строительство продолжилось: в 2025 году в эксплуатацию было введено 135 тысяч новых квартир. За последние девять лет по всей стране было построено и сдано более 210 миллионов квадратных метров жилых и нежилых площадей.

Уровень безработицы снизился с 5,5 до 4,9 процента, а 1,5 миллиона человек были выведены из бедности только в этом году. Общенациональный уровень бедности сократился до 5,8 процента, по сравнению с почти одной третью населения на момент начала реформ.

Читайте нас также:
#налоги #бизнес #инфраструктура #Узбекистан #экономика #бедность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Поставки дешёвых ресурсов из России очень помогают Узбекистану,где эти ресурсы дешевле,чем поставляются в Якутию. Может Путин имеет узбекские корни?😂

    0
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бензин и дизель в столицах Балтии дорожают и дешевеют по-разному
Изображение к статье: Воротилы московского Сити стараются спасти свои капиталы. Иконка видео
Изображение к статье: Михаил Владимиирович лично руководил экономическими процессами. Иконка видео
Изображение к статье: В прошлом году Латвия экспортировала в Финляндию пиротехники на три евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео