Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что его страна в ближайшее пят ⁠лет имеет все возможности довести валовый внутренний продукт до $240 миллиардов.

В ходе выступления с посланием к парламенту и ⁠народу Узбекистана президент сказал, что в 2025 ⁠году ВВП страны впервые превысил $145 миллиардов.

По словам Мирзиёева, ⁠с учетом текущего потенциала, реформ, активности предпринимателей и расширяющегося ‌сотрудничества с зарубежными партнерами Узбекистан сможет ‍без труда достичь цели по валовому внутреннему ‌продукту в $160 миллиардов уже в 2026 году.

«Если мы подготовим кадры к современным профессиям, основанным на науке и инновациях, в ⁠ближайшие пять лет есть ‍все возможности увеличить объем экономики до $240 миллиардов», — сказал ‌президент.

Ранее Мирзиёев утвердил госбюджет на 2026 год, где реальные темпы роста экономики прогнозируется на уровне 6,6% и 6,8% - в 2027 году.

Власти Узбекистана ждут роста экономики в ‍2025 году ‍на уровне 5,5-6,0% после 6,5% в ‍2024 году.

«Результаты наших реформ ощущаются в каждой махалле, в каждой семье и в повседневной жизни», - заявил Шавкат Мирзиёев, связав эти изменения с созданием рабочих мест, модернизацией инфраструктуры и расширением доступа к базовым услугам.

Экономический рост страны привёл к ощутимому повышению уровня жизни, сообщает Euronews. Производство электроэнергии увеличилось до 85 млрд киловатт-часов, что позволило обеспечить потребности населения численностью более 38 миллионов человек и расширяющейся промышленной базы.

Ирригационная инфраструктура охватила 470 тысяч домохозяйств в ранее не обслуживаемых районах, что дало возможность около 3 миллионам человек получать доход от приусадебных участков несколько раз в год.

Масштабное жилищное строительство продолжилось: в 2025 году в эксплуатацию было введено 135 тысяч новых квартир. За последние девять лет по всей стране было построено и сдано более 210 миллионов квадратных метров жилых и нежилых площадей.

Уровень безработицы снизился с 5,5 до 4,9 процента, а 1,5 миллиона человек были выведены из бедности только в этом году. Общенациональный уровень бедности сократился до 5,8 процента, по сравнению с почти одной третью населения на момент начала реформ.