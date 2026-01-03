На днях национальное собрание Франции проголосовало за национализацию местных активов ArcelorMittal. Это произошло на фоне дебатов о пошлинах на импортную сталь, которые вводятся в связи политикой углеродного следа. Как обычно, политики проявили максимум отрицательных компетенций, рассуждая, как сохранить рабочие места, налоги, и, извините, рыбку съесть.

Мудрых мыслей в голову не пришло, поэтому решили попугать индийских «стальных баронов». Но есть нюанс. Решение не имеет юридической силы, голосование отражает глубокое недовольство гигантом. Компанию обвиняют в затягивании инвестиций в декарбонизацию, агрессивной налоговой оптимизации для ухода от корпоративных налогов и приоритете выплат акционерам (12,5 млрд долларов, распределённых материнской группой за 5 лет) перед местными обязательствами.

Всё это можно было считать популистской болтовнёй, если бы не одно большое «но». Настроения французских депутатов могут повлиять на стальную политику ЕС. Намерение Брюсселя поднимать пошлины на сталь сильно зависит от позиции Франции и опирается на данные от производителей стали, таких как ArcelorMittal, для оправдания протекционистских мер. Оппоненты уже охарактеризовали их как «потенциально вводящие в заблуждение».

Еврокомиссия ранее предложила удвоить тарифы на импорт стали до 50% сверх установленных квот. По данным отраслевой ассоциации Eurofer, с 2008 года в сталелитейном секторе ЕС было сокращено 90 тысяч рабочих мест, а под угрозой находится ещё 300 тысяч рабочих мест в отрасли и 2,3 миллиона в смежных секторах.

Надежды на то, что политиков посетит здравый смысл, немного. Хотя президент ЕЦБ Кристин Лагард откровенно заявила, что экономические проблемы ЕС имеют «внутреннее происхождение», а не импортное.

Она сказала: экономические проблемы Европейского союза в основном являются самонанесёнными и проистекают из внутренних барьеров, а не импорта. В предстоящем отчете ЕЦБ количественно оцениваются торговые барьеры в едином рынке ЕС как эквивалентные пошлинам в 65% для товаров и 100% для услуг.

Лагард раскритиковала зависимость Европы от экспорта для процветания и пренебрежение внутренним рынком, отметив, что 10% европейских инвестиций в акции приходятся именно на американские акции. Анализ показывает, что пошлины ЕС на сталь и налоги CBAM подрывают экспортно-ориентированное процветание блока, повышая издержки и отвлекая внимание от реальной проблемы — чрезмерно регулируемого и фрагментированного внутреннего рынка.

Лагард ещё пожалела европолитиков и не стала тыкать их лицом в последствия антироссийских санкций и поддержки Украины, поскольку за это в нынешней Европе можно и партбилет на стол положить, то есть с должности полететь.

У зарегистрированной в Люксембурге компании во Франции 15 400 сотрудников, из которых 800 — на инженерных должностях. Также здесь 4 центра по развития, 40 промышленных предприятий разного масштаба. Во Франции производится 11 млн тонн жидкой стали и треть всей плоской стали в Европе ArcelorMittal.

Отметим, что о принудительной национализации в таких масштабах в Европе не было слышно со времён 70-х гг. прошлого века. В головах у французских депутатов сварился причудливый компот из социалистических идей, экономических терминов и экологических принципов, которые оказываются не по карману налогоплательщику, который продолжает наивно рассчитывать на круассан и багет с фуа-гра по праздникам, выбирая в депутаты принципиальных, но слабоумных.

Пока же предложение предусматривает выкуп государством французских активов люксембургской компании за 3 млрд евро. Несмотря на парламентское решение, национализация под вопросом из-за противодействия правительства и необходимости одобрения консервативно настроенным Сенатом.