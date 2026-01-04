Старый Свет остается одним из наиболее стабильных столпов мирового спроса, но полного перехода к 2035 году не будет.

Глобальный рынок электромобилей вступил в более сложную фазу. Рост продолжается, но движущие силы изменились. Импульс все больше исходит от развивающихся рынков и отдельных европейских стран, в то время как в некоторых регионах Северной Америки и Китая наблюдаются признаки нестабильности, вызванной государственной политикой. В результате рынок электромобилей характеризуется скорее расхождением интересов, чем равномерным ростом.

Данные за минувший год подчеркивают, что электрификация остается структурной проблемой. Более четверти новых автомобилей, продаваемых по всему миру, сейчас являются электрическими, по сравнению с менее чем 3% в 2019 году. Однако источники этого роста и производители, получающие от него выгоду, за последний год заметно изменились.

Европа остается одним из наиболее стабильных столпов мирового спроса на электромобили. В октябре 2025 года регистрация электромобилей в Европе (в совокупности в ЕС, ЕФТА и Великобритании) выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличив долю рынка электромобилей до чуть более 20%. Быстрое увеличение числа подключаемых гибридов также наблюдалось, в то время как регистрация автомобилей с двигателями внутреннего сгорания резко сократилась.

В Европейском союзе наблюдается аналогичная тенденция. За первые десять месяцев 2025 года на электромобили приходилось 16.4% новых регистраций легковых автомобилей, по сравнению с 13.2% годом ранее. Испания, Франция, Германия и Нидерланды остаются ключевыми игроками в этом росте, сочетая в себе стимулы, развертывание зарядных станций и более широкое доверие потребителей к электрификации.

Рост европейского рынка также отражает изменение динамики брендов. Китайские производители продолжают наращивать свою долю рынка, при этом BYD входит в число самых быстрорастущих брендов. В то же время, устоявшиеся европейские группы укрепили свои портфели электромобилей. Такие модели, как Tesla Model Y, Škoda Elroq и Renault 5, демонстрируют, как конкуренция теперь охватывает премиальный, средний и компактный сегменты.

Однако прогресс в Европе неравномерен. Электромобили по-прежнему отстают от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и мягких гибридов по общему объему ежемесячных продаж. В ряде рынков по-прежнему лидируют по объему продаж автомобили с модернизированными силовыми агрегатами, что свидетельствует о постепенном переходе, а не о внезапном переломе.

Как сообщалось, Европейский союз отказался от намерения обязать автопроизводителей полностью перейти на электромобили к 2035 году — одной из ключевых экологических мер — на фоне кризиса, который переживает автомобильный сектор в Европе. После этого срока производители смогут продолжить продажу ограниченной доли новых автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания или гибридными силовыми установками, при условии выполнения множества требований, в частности компенсации выбросов CO₂, уточнила Еврокомиссия.

«Цель остается прежней, а изменения на самом деле являются прагматичным отражением реальности с учетом готовности потребителей и трудностей автопроизводителей вывести на рынок стопроцентно электрические автомобили к 2035 году», — заявил европейский комиссар Стефан Сежурне.

Спустя два года после принятия решения о прекращении продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей в 2035 году Европейский союз в итоге корректирует свою позицию. Отказ от двигателей внутреннего сгорания должен был стать одним из ключевых символов масштабного «Европейского зеленого пакта». Однако контекст изменился по мере замедления автомобильного рынка. Европейская автомобильная промышленность «находится под угрозой гибели», предупреждал в марте Стефан Сежурне. Продажи электромобилей растут медленнее, чем ожидалось, тогда как китайские конкуренты стремительно наращивают свои доли рынка.

Параллельно Европейская комиссия объявила во вторник о предоставлении 1,5 млрд евро беспроцентных кредитов компаниям, производящим в Европе аккумуляторы для электромобилей, в рамках масштабного плана поддержки автомобильного сектора. Среди других мер этого плана — стимулирование «озеленения» корпоративных автопарков, поддержка разработки небольших европейских электромобилей, а также введение «европейского предпочтения», то есть обязательств по использованию компонентов «made in Europe» в производственных цепочках.

В течение нескольких месяцев ряд государств-членов и влиятельных депутатов подталкивали Брюссель к пересмотру ключевой меры «Зеленого пакта», принятой в первый мандат Урсулы фон дер Ляйен, — прекращения в 2035 году продаж новых автомобилей, не являющихся на 100% электрическими. Германия при поддержке Италии и Польши настаивала на возобновлении дискуссии и разрешении продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года.