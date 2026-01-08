Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год 0 222

Бизнес
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
ФОТО: LETA

На будущем военном заводе в лесах Иецавской волости планируется трудоустроить около 20 человек и производить около 50 000 модульных пороховых зарядов в год, сообщила в четверг журналистам член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе.

Строительство завода началось сегодня, когда в фундамент здания была заложена капсула с посланием в будущее.

Будущий завод, окруженный забором с колючей проволокой, расположен относительно недалеко от Риги, но строится в глубине леса, в нескольких километрах от ближайших домов и основных дорог. Место строительства также находится рядом с территориями вооруженных сил, которые используются, в том числе, для обучения.

Продукция завода в первую очередь предназначена для латвийских вооруженных сил, а остальное будет экспортироваться партнерам в других странах НАТО. Всего на заводе планируется производить около 50 000 снарядов в год.

На заводе будут работать только местные работники. Пока завод находится на стадии строительства, корпорация параллельно начнет собирать производственную команду, которая будет насчитывать около 20-25 специалистов разного уровня. Ожидается, что эта работа будет завершена к середине лета, а открытие завода запланировано на третий квартал этого года.

Сырье для завода будет поставляться зарубежными партнерами корпорации. Кирсе подчеркнула, что проект будет важным не только с точки зрения безопасности цепочек поставок боеприпасов, но и для латвийской экономики. "Да, ожидается, что у нас будет оборот и прибыль", - сказала Кирсе, напомнив, что основную часть проекта финансирует Латвийское государство, а остальные инвестиции поступают от Европейского союза.

Отвечая на вопрос о причинах расположения будущего завода в таком уединенном месте, Кирсе сказала, что заводы вообще не строятся в центрах городов, а это военный производственный проект, и необходимо соблюдать требования безопасности, поэтому предприятие расположено вдали от населенных пунктов.

Завод по производству модульных пороховых снарядов для 155-миллиметровых боеприпасов строится совместно с финско-норвежской компанией "Nammo" и французско-итальянской "KNDS".

Национальное финансирование проекта составляет 26 миллионов евро, европейское - 41 млн евро.

Генеральным подрядчиком на объекте является "UPB nams".

По данным "Firmas.lv", реальными бенефициарами "UPB nams" являются Улдис Пиленс, Марис Морс и Мадара Море. В 2024 году оборот предприятия составил 49 381 583 евро, а прибыль - 1 038 182 евро.

Читайте нас также:
#строительство #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В ноябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне
Изображение к статье: Собственные мощности РФ по переработке пострадали от ударов Украины. Иконка видео
Изображение к статье: Кто и на каких условиях выйдет на промысел: утверждён список из 323 судов
Изображение к статье: Куда покатится рубль под воздействием военных расходов, пока неизвестно. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео