На будущем военном заводе в лесах Иецавской волости планируется трудоустроить около 20 человек и производить около 50 000 модульных пороховых зарядов в год, сообщила в четверг журналистам член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе.

Строительство завода началось сегодня, когда в фундамент здания была заложена капсула с посланием в будущее.

Будущий завод, окруженный забором с колючей проволокой, расположен относительно недалеко от Риги, но строится в глубине леса, в нескольких километрах от ближайших домов и основных дорог. Место строительства также находится рядом с территориями вооруженных сил, которые используются, в том числе, для обучения.

Продукция завода в первую очередь предназначена для латвийских вооруженных сил, а остальное будет экспортироваться партнерам в других странах НАТО. Всего на заводе планируется производить около 50 000 снарядов в год.

На заводе будут работать только местные работники. Пока завод находится на стадии строительства, корпорация параллельно начнет собирать производственную команду, которая будет насчитывать около 20-25 специалистов разного уровня. Ожидается, что эта работа будет завершена к середине лета, а открытие завода запланировано на третий квартал этого года.

Сырье для завода будет поставляться зарубежными партнерами корпорации. Кирсе подчеркнула, что проект будет важным не только с точки зрения безопасности цепочек поставок боеприпасов, но и для латвийской экономики. "Да, ожидается, что у нас будет оборот и прибыль", - сказала Кирсе, напомнив, что основную часть проекта финансирует Латвийское государство, а остальные инвестиции поступают от Европейского союза.

Отвечая на вопрос о причинах расположения будущего завода в таком уединенном месте, Кирсе сказала, что заводы вообще не строятся в центрах городов, а это военный производственный проект, и необходимо соблюдать требования безопасности, поэтому предприятие расположено вдали от населенных пунктов.

Завод по производству модульных пороховых снарядов для 155-миллиметровых боеприпасов строится совместно с финско-норвежской компанией "Nammo" и французско-итальянской "KNDS".

Национальное финансирование проекта составляет 26 миллионов евро, европейское - 41 млн евро.

Генеральным подрядчиком на объекте является "UPB nams".

По данным "Firmas.lv", реальными бенефициарами "UPB nams" являются Улдис Пиленс, Марис Морс и Мадара Море. В 2024 году оборот предприятия составил 49 381 583 евро, а прибыль - 1 038 182 евро.