Иран нанес новые массированные удары по израильским и американским целям на Ближнем Востоке, сообщил государственный телеканал Irib в среду, 11 марта. Этот удар стал "самым интенсивным и мощным с начала войны" и продолжался три часа, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которое ссылается телеканал, пишет DW.

Удары были направлены против израильских городов, в том числе Тель-Авива и Хайфы, а также западной части Иерусалима. Израильская армия сообщила об обнаружении ракет, летящих в направлении страны, и активации систем противовоздушной обороны. Журналисты AFP сообщили о звуках сирен воздушной тревоги в Иерусалиме и отдаленных взрывах.

Удар по базе 5-го флота ВМС США

КСИР также сообщил о залпе баллистических ракет по базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне и трем объектам в Курдском районе Ирака, в том числе в Эрбиле. КСИР также заявил, что ни один корабль ВМС США не "осмелился" приблизиться к Ормузскому проливу. Это заявление последовало после того, как министр энергетики США Крис Райт первоначально сообщил об эскортировании нефтяного танкера через пролив, но удалил этот пост уже через несколько минут.

Новые атаки Ирана были зафиксированы в среду ранним утром по всему региону Персидского залива. Саудовская Аравия сообщила о перехвате семи баллистических ракет и семи дронов в различных частях страны. Сигналы воздушной тревоги звучали в Бахрейне, ОАЭ также сообщили о перехватах.

Удары Израиля

Между тем израильская армия опубликовала кадры авиаударов по иранским военным, готовившимся на западе Ирана к запуску дронов в направлении Израиля. По данным армии, иранские военные были обнаружены на позиции запуска дронов, после чего израильский беспилотник нанес удар и уничтожил нескольких из них за считанные минуты до планировавшейся атаки.

Армия Израиля также выложила новые спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение иранских истребители F-14 на авиабазе близ Исфаханав результате израильских авиаударов ранее на этой неделе. На снимках видны несколько поврежденных F-14 на рулежных дорожках базы, а также разрушения трех авиационных укрытий и еще одного сооружения.

8 марта израильская армия сообщила об уничтожении нескольких истребителей F-14 в ходе ударов по Исфахану, а также систем обнаружения и ПВО в этом районе. Произведенные в США самолеты F-14 Tomcat были поставлены Ирану до исламской революции 1979 года и считаются последними из еще функционирующих.