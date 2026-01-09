Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» Эрно Хильден накопил в двух банках в общей сложности почти 400 000 евро, свидетельствует его декларация госдолжностного лица, поданная в Службу государственных доходов при вступлении в должность.

Так, по состоянию на 1 декабря 2025 года в финском банке Bank Pirkanmaa у него были безналичные накопления в размере 111 012 евро, а в шведском SEB Bank — 3 056 141 шведская крона (примерно 284 000 евро).

Одновременно долговые обязательства Хильдена составляли 458 954 евро.

Также он выдал два займа на сумму, превышающую 20 минимальных месячных зарплат, соответственно на 140 000 и 54 000 евро.

В начале декабря прошлого года в его собственности находились финансовые инструменты на сумму 365 049 евро. Хильден указал, что имеет инвестиции как в частные пенсионные фонды, так и в накопительное страхование жизни.

Хильдену принадлежала квартира в Тампере (Финляндия), а также в долевой собственности — два здания в Туусуле и Кангапяля (Финляндия). Кроме того, он арендовал квартиру в Риге.

В его собственности также находились три автомобиля — два BMW (выпуска 2017 и 2024 годов) и Chevrolet 2017 года выпуска. Ему принадлежали также два мотоцикла — Honda (2018 г.) и Harley Davidson (2022 г.), квадроцикл BRP Can-Am (2022 г.), лодка Marino (2019 г.) и гидроцикл Sea-Doo (2024 г.).

Хильден указал, что является членом правления двух зарегистрированных в Финляндии компаний — Hilden Invest и Habitus Hilden.

Как уже сообщалось, Хильден приступил к исполнению обязанностей исполнительного директора «airBaltic» 1 декабря 2025 года.

Ранее также сообщалось, что 7 апреля 2024 года наблюдательный совет «airBaltic» решил освободить от должности председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Мартина Гаусса, занимавшего эту должность с 1 ноября 2011 года.

В 2024 году консолидированный убыток группы «airBaltic» составил 118,159 миллиона евро по сравнению с прибылью годом ранее. Оборот группы по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9%, достигнув 747,572 миллиона евро.

В конце августа 2025 года немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером «airBaltic». В настоящее время государству Латвия принадлежит 88,37% акций компании, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору — датскому предпринимателю Ларсу Тусену и его компании Aircraft Leasing 1 — 1,62%, а 0,01% — другим держателям. Уставной капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) «airBaltic» размер доли Lufthansa будет определяться рыночной ценой IPO. Условиями сделки предусмотрено, что Lufthansa будет владеть не менее 5% капитала компании после IPO.

Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO в собственности государства должно остаться не менее 25% плюс одна акция капитала «airBaltic». 19 августа 2025 года правительство также решило, что Латвия, как и Lufthansa, внесёт сопоставимые инвестиции в размере 14 миллионов евро в «airBaltic» до возможного IPO.