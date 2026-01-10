Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сотрудничество с владельцами квартир необходимо для устойчивого управления недвижимостью 0 24

Бизнес
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сотрудничество с владельцами квартир необходимо для устойчивого управления недвижимостью

Компания по управлению жилой недвижимостью AS «Civinitу Mājas» в новом, 2026 году будет укреплять сотрудничество с владельцами квартир, выдвигая в качестве основного вектора развития понятную и регулярную коммуникацию.

«Мы хотим быть ещё ближе к владельцам квартир — как в повседневных вопросах, так и при принятии стратегических решений», — подчёркивает член правления «Civinitу Mājas» Диана Фриденберга.

В создании современной и безопасной среды особенно важны отзывчивость и поддержка жителей. В соответствии с законодательством управляющая компания должна иметь доступ ко всем инженерным коммуникациям, чтобы проверить, находятся ли в исправном и безопасном состоянии, например, электропроводка, системы отопления, стояки.

«В этом году зима достаточно снежная, необходимо очищать автостоянки, а это означает, что владельцы квартир должны быть готовы на время переместить свои автомобили. Чтобы работы могли быть выполнены своевременно и эффективно, требуется понимание и содействие жителей», — приводит пример повседневного сотрудничества Д. Фриденберга.

Компания намерена активнее внедрять новые технологии — как в повседневном общении, так и в техническом управлении домами. «Мы видим большой потенциал в использовании цифровых решений — от более удобных коммуникационных платформ до анализа данных и мониторинга технических процессов», — подчёркивает руководство «Civinitу Mājas».

В планах также более активная превентивная коммуникация — своевременное разъяснение как технического состояния домов, так и необходимых работ в будущем. «Одной из задач 2026 года станет помощь владельцам квартир в формировании долгосрочного взгляда на дом. Мы хотим перейти от реагирования на критические ситуации к планомерному и продуманному развитию домов, при котором решения принимаются своевременно и с полным пониманием последствий», — подчёркивает член правления.

«Мы рассматриваем 2026 год как год роста и укрепления доверия. Наша амбиция — быть не просто управляющей компанией, а долгосрочным партнёром, который помогает сохранять и увеличивать ценность домов в будущем», — резюмирует Диана Фриденберга. В группу «Civinitу» входит более 20 компаний, которые управляют более чем 10 миллионами квадратных метров жилых и коммерческих зданий. В Латвии, Литве и Великобритании в группе работает более 2000 сотрудников.

Читайте нас также:
#недвижимость #Латвия #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рабочий эпицентр: чем дальше от центра Риги, тем меньше возможности заработать Эксклюзив!
Изображение к статье: Завод в Набережных Челнах продолжает работу. Иконка видео
Изображение к статье: Современный трамвай соединяет все районы древнего города. Иконка видео
Изображение к статье: Mercedes-Benz теряет покупателей: продажи автомобилей резко упали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео