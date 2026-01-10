Компания по управлению жилой недвижимостью AS «Civinitу Mājas» в новом, 2026 году будет укреплять сотрудничество с владельцами квартир, выдвигая в качестве основного вектора развития понятную и регулярную коммуникацию.

«Мы хотим быть ещё ближе к владельцам квартир — как в повседневных вопросах, так и при принятии стратегических решений», — подчёркивает член правления «Civinitу Mājas» Диана Фриденберга.

В создании современной и безопасной среды особенно важны отзывчивость и поддержка жителей. В соответствии с законодательством управляющая компания должна иметь доступ ко всем инженерным коммуникациям, чтобы проверить, находятся ли в исправном и безопасном состоянии, например, электропроводка, системы отопления, стояки.

«В этом году зима достаточно снежная, необходимо очищать автостоянки, а это означает, что владельцы квартир должны быть готовы на время переместить свои автомобили. Чтобы работы могли быть выполнены своевременно и эффективно, требуется понимание и содействие жителей», — приводит пример повседневного сотрудничества Д. Фриденберга.

Компания намерена активнее внедрять новые технологии — как в повседневном общении, так и в техническом управлении домами. «Мы видим большой потенциал в использовании цифровых решений — от более удобных коммуникационных платформ до анализа данных и мониторинга технических процессов», — подчёркивает руководство «Civinitу Mājas».

В планах также более активная превентивная коммуникация — своевременное разъяснение как технического состояния домов, так и необходимых работ в будущем. «Одной из задач 2026 года станет помощь владельцам квартир в формировании долгосрочного взгляда на дом. Мы хотим перейти от реагирования на критические ситуации к планомерному и продуманному развитию домов, при котором решения принимаются своевременно и с полным пониманием последствий», — подчёркивает член правления.

«Мы рассматриваем 2026 год как год роста и укрепления доверия. Наша амбиция — быть не просто управляющей компанией, а долгосрочным партнёром, который помогает сохранять и увеличивать ценность домов в будущем», — резюмирует Диана Фриденберга. В группу «Civinitу» входит более 20 компаний, которые управляют более чем 10 миллионами квадратных метров жилых и коммерческих зданий. В Латвии, Литве и Великобритании в группе работает более 2000 сотрудников.