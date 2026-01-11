Baltijas balss logotype
Цена на выбросы углерода в ЕС достигла максимума с августа 2023 года 0 92

Бизнес
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цена на выбросы углерода в ЕС достигла максимума с августа 2023 года

Фьючерсы на углерод в Европейском Союзе поднялись до 89,58 евро за тонну, фиксируя пятый недельный рост подряд. Повышение цен вызвано сокращением объемов аукционов и разрешений на выбросы и ожиданиями будущего дефицита квот из-за усиления экологических требований. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена на эталонные разрешения на выбросы углерода выросла на 1,6% до 89,58 евро за тонну на торгах ICE Endex в Лондоне, достигнув самого высокого показателя с августа 2023 года.

Это уже пятая неделя подряд, когда стоимость углеродных квот демонстрирует рост. Данные ICE показывают, что чистая длинная позиция инвестиционных фондов по углероду приближается к самому высокому уровню с начала 2018 года.

С этого года вступили в силу основные реформы системы торговли выбросами ЕС, которые включают в себя отмену бесплатных квот на выбросы для авиационного сектора.

Кроме того, введены более строгие правила для судоходства, что увеличивает спрос на разрешения со стороны морского транспорта.

Грегори Идил, старший углеродный брокер в BRS Shipbrokers, прокомментировал ситуацию на рынке: "Рынки опционов демонстрируют твердую уверенность в более высоких ценах в начале 2026 года". Он добавил, что объемы аукционов в этом году упадут примерно на 20%, что приведет к постоянному уменьшению предложений.

Дополнительным фактором, который может подтолкнуть цены еще выше, стала ситуация на европейском рынке природного газа. Хотя базовые цены на газ направляются к недельному снижению, они все еще на 5% выше минимума, установленного в прошлом месяце.

Читайте нас также:
#экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

