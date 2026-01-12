Израиль ежегодно теряет из-за пищевых отходов порядка 26 млрд шекелей - или 6,633 миллиарда евро.

Экономист Хен Герцог заявил, что, по данным ежегодного отчета об утрате пищи, в среднем каждая семья "выбрасывает в мусор" около 900 шекелей в месяц, и эти потери формируются не только дома, но и на других этапах цепочки поставок – в сельском хозяйстве, логистике и торговле.

Участники дискуссии отмечали, что тема пищевых отходов напрямую связана с "продуктовой корзиной" и ростом стоимости жизни: потери в системе в итоге отражаются на конечной цене для потребителя, а также на затратах государства и бизнеса на утилизацию и переработку.

Ранее, в ноябре 2025 года, организация "Лекет Исраэль" опубликовала данные, согласно которым за десять лет, с 2015 по 2024 год, в Израиле были выброшены продукты питания общей стоимостью 211 млрд шекелей. При этом, хотя объем выбрасываемой еды на душу населения снизился (с 300 кг в 2015 году до 260 кг в 2024-м), рост населения привел к увеличению совокупного объема отходов – с 2,5 млн тонн до 2,6 млн тонн в год.

В отчете также отмечалось, что рост цен на продукты питания, опережающий инфляцию, увеличил "цену" выбрасываемой еды: с 18 млрд шекелей в 2015 году до 26,2 млрд шекелей в 2024 году – показатель сопоставим с оценками, озвученными на конференции "Калькалиста".

Авторы доклада и участники обсуждения указывали, что сокращение пищевых потерь рассматривается как один из практических инструментов снижения нагрузки на домохозяйства и борьбы с продовольственной незащищенностью – за счет развития инициатив по "спасению" продуктов и более эффективной логистики.

Господин Херцог, главный экономист тель-авивской консалтинговой фирмы BDO, говорит, что с экономической точки зрения спасение продовольствием гораздо более эффективно с точки зрения затрат, чем выделение средств на нужды нуждающихся.

Херцог рассказал, что на каждый шекель, отданный нуждающимся, можно купить еды на один шекель, в то время как правительство, инвестирующее тот же шекель в поощрение спасения продовольствия, будет стоить 4 шекеля в проекты по обеспечению продовольственной безопасности.

По его словам, поощрение спасения продуктов питания «является мерой, которая в четыре раза эффективнее, чем политика социального обеспечения и прямая поддержка нуждающихся».