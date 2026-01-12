В последние месяцы в Латвии всё громче говорят о нехватке строительных материалов, в связи с чем всё больше требуется дробить и добавлять в строительные смеси вторично используемый бетон, асфальт и другие материалы, рассказал Марис Балтрумс, член правления SIA «Ekobaze Latvia».

Эти разговоры небезосновательны: доставка щебня из карьера в Ригу обходится примерно в 20 евро за кубический метр. Приобретение щебня из дроблёного бетона у переработчиков строительных материалов стоит около 8,50 евро за кубометр.

То же самое касается песка, который используется для заполнения различных пустот и неровностей: новый песок из карьера стоит около пяти евро за кубометр, тогда как вторичный, полученный путём дробления строительных материалов, — примерно 50 евроцентов за кубометр. Неудивительно, что переработчики строительных отходов не в состоянии удовлетворить спрос на вторично используемые строительные материалы, и весь произведённый щебень и песок у них буквально «разбирают из рук».

Можно было бы задаться вопросом — почему бы полностью не перейти на вторично используемые строительные материалы. К сожалению, здесь мы сталкиваемся с проблемой: объёмы вторично используемых дроблёных строительных материалов полностью зависят от количества строительных отходов, поступающих от строителей.

Кроме того, следует учитывать, что за строительные отходы идёт конкуренция между переработчиками, а вблизи государственных границ — даже международная конкуренция между странами Балтии. Ещё одним ограничением в использовании вторичных строительных материалов является высокий уровень энергопотребления, необходимый для их дробления и измельчения.

Однако есть и несколько позитивных факторов, которые в будущем могут улучшить ситуацию и позволить перерабатывать большие объёмы строительных отходов во вторично используемые материалы.

Первый из них — растущий налог на природные ресурсы: чем он выше, тем больше строителям приходится платить за захоронение строительных отходов на полигонах и, соответственно, тем выше мотивация сдавать их на переработку. Захоронение строительных отходов на полигонах экономически невыгодно уже как минимум последние десять лет, а с учётом роста налога на природные ресурсы в будущем это станет ещё менее выгодным. Соответственно, всё более целесообразно сдавать строительные отходы на переработку или использовать их повторно — например, в случае отдельных панелей перекрытий зданий, разумеется, предварительно проведя необходимые проверки.

Вторым фактором, способствующим переработке строительных материалов, являются требования Европейского союза. Они предусматривают, что государства-члены должны достичь ситуации, при которой 70% строительных отходов перерабатываются и используются повторно. Эти требования будут становиться всё строже, предусматривая сортировку строительных отходов в процессе сноса зданий с отделением потенциально опасных материалов, таких как асбест и краски, от безопасных. Ужесточение требований в этой сфере обеспечивает попадание в переработку только пригодных для этого материалов, а также способствует росту доверия к вторичным строительным материалам и их качеству.

Возможно, Латвия уже сейчас достигает и даже превышает упомянутый порог в 70% переработки строительных отходов, однако, к сожалению, часть этого объёма составляет низкокачественный материал. Поэтому говорить о том, что мы полностью реализовали потенциал экономики замкнутого цикла в этой сфере, пока очень преждевременно. Более точной оценке ситуации мешает латвийская система статистики, в которой отсутствуют данные о том, какая доля строительных отходов перерабатывается и используется повторно.

Некоторые неофициальные источники называют цифру 91%, однако это неофициальные данные. В любом случае национальная статистика Латвии в этой области недостаточно прозрачна и детализирована и не способна дать полную картину того, какую долю строительных отходов мы перерабатываем. Это проблема, которую предстоит решать в будущем, обеспечивая более высокое качество данных.

Следует добавить, что только «Ekobaze Latvia» в 2024 году приняла более 452,7 тысячи тонн строительных отходов, и это лишь одна из целого ряда компаний, работающих в данной сфере.