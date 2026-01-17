На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге оставались стабильными, а в Таллинне и Вильнюсе выросли, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Вильнюсе, затем в Риге и Таллинне. Дизельное топливо также было самым дорогим в Вильнюсе, затем в Риге, а самые низкие цены в конце рабочей недели были в Таллинне.

В Риге на АЗС "Circle K" на улице Краста цена на 95-й бензин и дизельное топливо в течение недели не изменилась и в пятницу составила 1,514 евро и 1,494 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю 95-й бензин стоил 1,524 евро за литр, что на 2% больше, чем неделей ранее, а дизельное топливо в пятницу подорожало на 1,2% до 1,624 евро за литр.

В Таллинне на заправках "Circle K" цена 95-го бензина за неделю выросла на 3,5% и составила в пятницу 1,494 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,374 евро за литр, что на 2,2% больше, чем неделей ранее.

Цены на автогаз во всех балтийских столицах остались на том же уровне, что и неделей ранее. В пятницу литр автогаза стоил 0,935 евро в Риге, 0,779 евро в Вильнюсе и 0,896 евро в Таллинне.