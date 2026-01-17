Последний канал поставок в Россию западных товаров в 2025 году начал стремительно закрываться. Объемы «параллельного импорта», который был запущен вскоре после начала войны, чтобы снабжать экономику продукцией ушедших западных компаний, по итогам прошлого года сократились почти вдвое, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

За январь — ноябрь 2025 года по механизмам «параллельного импорта», то есть без разрешения правообладателя, в РФ поступило товаров на $20,9 млрд, что на 45% ниже, чем за тот же период прошлог года 2024 году ($37,9 млрд).

Месячные объемы параллельного импорта упали до $2 млрд с $4 млрд, когда механизм только начинал работать. «Первоначальный прогноз в $25 млрд в 2025 году уже не выглядит актуальным. Данные ФТС России свидетельствуют о наличии устойчивой тенденции к значительному снижению объемов параллельного импорта», — сказал Алиханов.

В прошлом году правительство исключило из списка товаров, доступных для параллельного импорта косметику и парфюмерию из «недружественных» стран. Также Минпромторг анонсировал исключение из параллельного импорта одежды и техники, которую, по мнению властей, заменили «дружественные» или отечественные поставщики.

В конце года новую головную импортерам принес Владимир Путин, потребовавший «обелить» поставки товаров, поступающих через Казахстан. Таможенники получили право конфисковать грузы без полного пакета документов, а из-за усиления проверок на границе возникли многокилометровые очереди.

По оценкам импортеров и логистов, к ноябрю на границе с Казахстаном к ноябрю застряло до 10% всего российского импорта, что даже создало проблемы с ассортиментом для некоторых компаний — и прежде всего для продавцов на маркетплейсах.

Общие объемы импорта в 2025 году снизились незначительно — на 2,4% по сравнению с предыдущим годом на 5,4%, если сравнивать с довоенным 2021-м, пишут эксперты Института Гайдара. «Положительную динамику демонстрируют прежде всего товары широкого потребительского спроса, а группы, в которых сконцентрированы инвестиционные товары, остаются ниже досанкционных объемов. Это отражает как сохраняющиеся санкционные ограничения во внешней торговле, так и высокую стоимость заемных средств, которая ограничивает инвестиционную активность», — указывают эксперты.

По данным ФТС, за январь–октябрь в РФ было ввезено импортных товаров на $224,4 млрд. По итогам года импорт составит $275 млрд, прогнозирует Институт Гайдара.